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Regione Puglia: approvata la manovra finanziaria Seduta di consiglio, voto nella notte: favorevoli centrosinistra e M5S

22 Dicembre 2020
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La comunicazione è stata diffusa all’1,21. Via libera al bilancio da circa 1,2 miliardi di euro.

Di seguito la nota diffusa dal consiglio regionale della Puglia:

Sì del Consiglio regionale della Puglia, a maggioranza (centrosinistra Movimento 5 Stelle) e contrari (centrodestra), ha approvato la legge per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia.

La portavoce del Movimento 5 stelle, Grazia Di Bari, ha motivato il voto favorevole del Movimento con una dettagliata relazione.

Approvato anche il ddl “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”, con il voto favorevole di maggioranza e pentastellati, contraria la minoranza di centrodestra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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