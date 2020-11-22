Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il.presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunica che la Regione Puglia ha inviato nelle zone del Crotonese colpite dalle alluvioni, 5 squadre di volontari (2 da Bari, 2 da Lecce 1 da Brindisi/Taranto), attrezzate con idrovore, in coordinamento con la Protezione civile nazionale.

Le squadre sono sul posto e da oggi sono a disposizione della Prefettura di Crotone e della Protezione civile della Regione Calabria per gli interventi di emergenza .“La Puglia è vicina alle regioni colpite dall’emergenza – dichiara il presidente Emiliano – rispondiamo alle richieste di aiuto senza nessuna esitazione”.

( foto: Crotone, fonte vigili del fuoco)