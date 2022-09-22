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Puglia: 1470572 positivi a test corona virus, incremento di 853 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

22 Settembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 22 settembre 2022

853

Nuovi casi

9.073

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 304
Provincia di Bat: 42
Provincia di Brindisi: 74
Provincia di Foggia: 130
Provincia di Lecce: 204
Provincia di Taranto: 90
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 1
9.068

Persone attualmente positive

99

Persone ricoverate in area non critica

9

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.470.572

Casi totali

12.650.731

Test eseguiti

1.452.438

Persone guarite

9.066

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 473.760
Provincia di Bat: 126.932
Provincia di Brindisi: 138.899
Provincia di Foggia: 208.131
Provincia di Lecce: 302.490
Provincia di Taranto: 199.843
Residenti fuori regione: 15.505
Provincia in definizione: 5.012

 

 

 

 

 

 

 


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