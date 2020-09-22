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3 Maggio 2026
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Puglia, elezioni regionali RISULTATI DEFINITIVI Emiliano, circa centocinquantamila voti più di Fitto. Tutti gli eletti

22 Settembre 2020
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Michele Emiliano 871028 (46,78) 27 seggi+presidente

Raffaele Fitto 724928 (38,93) 17 seggi

Antonella Laricchia 207038 (11,12) 5 seggi

Ivan Scalfarotto 29808 (1,6)

Mario Conca 16531 (0,89)

Nicola Cesaria 7222 (0,39)

Pierfrancesco Bruni 3115 (0,17)

Andrea D’Agosto 2353 (0,13)

CONSIGLIERI REGIONALI

Raffaele Fitto

Partito democratico: Francesco Paolicelli, Anna Maurodinoia, Lucia Parchitelli, Domenico De Santis, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Fabiano Amati, Maurizio Bruno, Raffaele Piemontese, Francesco Paolo Campo, Teresa Cicolella, Donato Metallo, Loredana Capone, Sergio Blasi, Donato Pentassuglia, Vincenzo Di Gregorio

Con Emiliano: Pierluigi Lopalco, Giuseppe Tupputi, Alessandro Antonio Leoci, Antonio Tutolo, Alessandro Delli Noci, Gianfranco Lopane

Popolari con Emiliano: Giovanni Stea, Mauro Vizzino, Sergio Clemente, Sebastiano Leo, Massimiliano Stellato

Fratelli d’Italia: Ignazio Zullo, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini

Lega: Davide Bellomo, Joseph Splendido, Gianfranco De Blasi, Giacomo Conserva

Forza Italia: Stefano Lacatena, Francesco Ventola, Giandiego Gatta, Paride Mazzotta, Vito De Palma

La Puglia domani: Saverio Tammacco, Paolo Soccorso Dell’Erba, Paolo Pagliaro

Movimento 5 stelle: Antonella Laricchia, Grazia Di Bari, Rosa Barone, Cristian Casili, Marco Galante


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