Michele Emiliano 871028 (46,78) 27 seggi+presidente
Raffaele Fitto 724928 (38,93) 17 seggi
Antonella Laricchia 207038 (11,12) 5 seggi
Ivan Scalfarotto 29808 (1,6)
Mario Conca 16531 (0,89)
Nicola Cesaria 7222 (0,39)
Pierfrancesco Bruni 3115 (0,17)
Andrea D’Agosto 2353 (0,13)
CONSIGLIERI REGIONALI
Raffaele Fitto
Partito democratico: Francesco Paolicelli, Anna Maurodinoia, Lucia Parchitelli, Domenico De Santis, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Fabiano Amati, Maurizio Bruno, Raffaele Piemontese, Francesco Paolo Campo, Teresa Cicolella, Donato Metallo, Loredana Capone, Sergio Blasi, Donato Pentassuglia, Vincenzo Di Gregorio
Con Emiliano: Pierluigi Lopalco, Giuseppe Tupputi, Alessandro Antonio Leoci, Antonio Tutolo, Alessandro Delli Noci, Gianfranco Lopane
Popolari con Emiliano: Giovanni Stea, Mauro Vizzino, Sergio Clemente, Sebastiano Leo, Massimiliano Stellato
Fratelli d’Italia: Ignazio Zullo, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini
Lega: Davide Bellomo, Joseph Splendido, Gianfranco De Blasi, Giacomo Conserva
Forza Italia: Stefano Lacatena, Francesco Ventola, Giandiego Gatta, Paride Mazzotta, Vito De Palma
La Puglia domani: Saverio Tammacco, Paolo Soccorso Dell’Erba, Paolo Pagliaro
Movimento 5 stelle: Antonella Laricchia, Grazia Di Bari, Rosa Barone, Cristian Casili, Marco Galante