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Elezioni politiche: Movimento 5 stelle, i candidati in Puglia Al voto il 25 settembre

22 Agosto 2022
schede elettorali 2018

CAMERA

Plurinominale 01 Foggia-Cerignola-Andria

Giuseppe Conte
Carla Giuliano
Giorgio Lovecchio
Mariateresa Bevilacqua

Plurinominale 02 Molfetta-Bari

Gianmauro Dell’Olio
Francesca Anna Ruggiero
Dario La Forgia
Angela Anna Bruna Piarulli

Plurinominale 03 Altamura-Taranto

Pasqua L’Abbate
Iunio Valerio Romano
Angela Masi
Giorgio Lacasella

Plurinominale 04 Brindisi-Lecce-Galatina

Leonardo Donno
Valentina Palmisano
Luca Macavero
Annalisa Urso

Uninominale 01 Foggia

Marco Pellegrini

Uninominale 02 Cerignola

Fabrizio Marrazzo

Uninominale 03 Andria

Angela Anna Bruna Piarulli

Uninominale 04 Molfetta

Nicola Grasso

Uninominale 05 Bari

Alfredo Claudio De Giglio

Uninominale 06 Altamura

Beatrice Ottaviani

Uninominale 07 Brindisi

Salvatore Giuliano

Uninominale 08 Taranto

Annagrazia Angolano

Uninominale 09 Lecce

Francesco Mandoi

Uninominale 10 Galatina

Marina Zela

 

SENATO

Plurinominale 01

Mario Turco
Gisella Naturale
Antonio Salvatore Trevisi
Maria Lorusso

Uninominale 01 Foggia

Gisella Naturale

Uninominale 02 Andria

Michele Coratella

Uninominale 03 Bari

Maria La Ghezza

Uninominale 04 Taranto

Roberto Fusco

Uninominale 05 Lecce

Antonio Salvatore Trevisi

 


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