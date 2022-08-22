CAMERA
Plurinominale 01 Foggia-Cerignola-Andria
Giuseppe Conte
Carla Giuliano
Giorgio Lovecchio
Mariateresa Bevilacqua
Plurinominale 02 Molfetta-Bari
Gianmauro Dell’Olio
Francesca Anna Ruggiero
Dario La Forgia
Angela Anna Bruna Piarulli
Plurinominale 03 Altamura-Taranto
Pasqua L’Abbate
Iunio Valerio Romano
Angela Masi
Giorgio Lacasella
Plurinominale 04 Brindisi-Lecce-Galatina
Leonardo Donno
Valentina Palmisano
Luca Macavero
Annalisa Urso
Uninominale 01 Foggia
Marco Pellegrini
Uninominale 02 Cerignola
Fabrizio Marrazzo
Uninominale 03 Andria
Angela Anna Bruna Piarulli
Uninominale 04 Molfetta
Nicola Grasso
Uninominale 05 Bari
Alfredo Claudio De Giglio
Uninominale 06 Altamura
Beatrice Ottaviani
Uninominale 07 Brindisi
Salvatore Giuliano
Uninominale 08 Taranto
Annagrazia Angolano
Uninominale 09 Lecce
Francesco Mandoi
Uninominale 10 Galatina
Marina Zela
SENATO
Plurinominale 01
Mario Turco
Gisella Naturale
Antonio Salvatore Trevisi
Maria Lorusso
Uninominale 01 Foggia
Gisella Naturale
Uninominale 02 Andria
Michele Coratella
Uninominale 03 Bari
Maria La Ghezza
Uninominale 04 Taranto
Roberto Fusco
Uninominale 05 Lecce
Antonio Salvatore Trevisi