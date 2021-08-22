Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 22 agosto 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 46
Provincia di Bat: 78
Provincia di Brindisi: 30
Provincia di Foggia: 31
Provincia di Lecce: 66
Provincia di Taranto: 5
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 3
4.625
Persone attualmente positive
175
Persone ricoverate in area non critica
22
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 96.893
Provincia di Bat: 27.022
Provincia di Brindisi: 20.690
Provincia di Foggia: 46.157
Provincia di Lecce: 29.134
Provincia di Taranto: 40.215
Residenti fuori regione: 943
Provincia in definizione: 443