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8 Maggio 2026
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Puglia: 261497 positivi a test corona virus, incremento di 261 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

22 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 22 agosto 2021

261

Nuovi casi

12.626

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 46
Provincia di Bat: 78
Provincia di Brindisi: 30
Provincia di Foggia: 31
Provincia di Lecce: 66
Provincia di Taranto: 5
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 3
4.625

Persone attualmente positive

175

Persone ricoverate in area non critica

22

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

261.497

Casi totali

3.169.665

Test eseguiti

250.178

Persone guarite

6.694

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 96.893
Provincia di Bat: 27.022
Provincia di Brindisi: 20.690
Provincia di Foggia: 46.157
Provincia di Lecce: 29.134
Provincia di Taranto: 40.215
Residenti fuori regione: 943
Provincia in definizione: 443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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