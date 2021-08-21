Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale lucana ha ratificato il finanziamento degli eventi,anno 2021, proposti dai tredici Comuni che fanno parte dell’area di coltivazione di idrocarburi denominata Gorgoglione.

Sovvenzione, 242.500,00 euro, derivante dall’Accordo Quadro firmato nell’anno 2006 tra Regione Basilicata e le compagnie petrolifere Total e Shell e Esso. A metà 2019 viene approvato l’Addendum,sottoscritto il 6 febbraio 2020.

Nell’ambito delle misure di compensazione riconosciute alla Regione le tre multinazionali si impegnano a contribuire,ciascuno per la propria parte,alla realizzazione di eventi da concordare tra i firmatari dell’Accordo medesimo,finalizzati alla promozione dell’ambiente e del territorio.

Nominato il Tavolo paritetico composto da rappresentanti dell’Ente regionale e di Total Shell e Esso per accelerare e semplificare il procedimento.

Le Amministrazioni municipali hanno presentato i programmi da mettere in opera,discussi e valutati dai componenti del Tavolo paritetico.

Pertanto i contributi economici ripartiti tra i Comuni sono i seguenti :

– Accettura Il Borgo 2021 euro 15.600,00

-Aliano La Luna e i Calanchi 17.600,00

-Anzi Valorizzazione del territorio 15.600,00

-Armento Promozione del territorio 15.600,00

-Castelmezzano La Grande Madre : sò millann 15.600,00

-Cirigliano Rilancio territorio 15.600,00

-Corleto Perticara Estate 2021 40.000,00

-Gorgoglione Estate 2021 22.000,00

-Guardia Perticara Estate 2021 23.000,00

-Laurenzana Progetto sviluppo turistico 15.100,00

-Missanello Missanello San Senatro e l’esperienza

dei monaci basiliani 15.600,00

-Pietrapertosa Natale a Pietrapertosa 15.600,00

-Stigliano AppArtEngo 2021 15.600,00.

Il soggetto responsabile per la fase attuativa delle iniziative è l’Apt,agenzia promozione territoriale della Regione Basilicata.

Quanti barili di petrolio e metri cubi di gas Total e Shell e Esso estraggono dai pozzi lucani? Tantissimi.

(immagine: da profilo Regione Basilicata)