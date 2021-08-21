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Gorgoglione: stanziamenti per circa 242mila euro, ratifica della Regione Basilicata Per eventi dei tredici Comuni

22 Agosto 2021
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Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale lucana ha ratificato il finanziamento degli eventi,anno 2021, proposti dai tredici Comuni che fanno parte dell’area di coltivazione di idrocarburi denominata Gorgoglione.

Sovvenzione, 242.500,00 euro, derivante dall’Accordo Quadro firmato nell’anno 2006 tra Regione Basilicata e le compagnie petrolifere Total e Shell e Esso. A metà 2019 viene approvato l’Addendum,sottoscritto il 6 febbraio 2020.

Nell’ambito delle misure di compensazione riconosciute alla Regione le tre multinazionali si impegnano a contribuire,ciascuno per la propria parte,alla realizzazione di eventi da concordare tra i firmatari dell’Accordo medesimo,finalizzati alla promozione dell’ambiente e del territorio.

Nominato il Tavolo paritetico composto da rappresentanti dell’Ente regionale e di Total Shell e Esso per accelerare e semplificare il procedimento.

Le Amministrazioni municipali hanno presentato i programmi da mettere in opera,discussi e valutati dai componenti del Tavolo paritetico.

Pertanto i contributi economici  ripartiti tra i Comuni sono i seguenti :

 

– Accettura                        Il Borgo 2021                      euro  15.600,00

 

-Aliano                             La Luna e i Calanchi                      17.600,00

 

-Anzi                              Valorizzazione del territorio             15.600,00

 

-Armento                        Promozione del territorio                  15.600,00

 

-Castelmezzano           La Grande Madre : sò millann              15.600,00

 

-Cirigliano                   Rilancio territorio                                  15.600,00

 

-Corleto Perticara        Estate 2021                                            40.000,00

 

-Gorgoglione               Estate 2021                                             22.000,00

 

-Guardia Perticara        Estate  2021                                           23.000,00

 

-Laurenzana                Progetto sviluppo turistico                      15.100,00

 

-Missanello                Missanello San Senatro e l’esperienza

dei monaci basiliani                                  15.600,00

 

-Pietrapertosa            Natale a Pietrapertosa                                 15.600,00

 

-Stigliano                  AppArtEngo   2021                                     15.600,00.

 

Il soggetto responsabile per la fase attuativa delle iniziative è l’Apt,agenzia promozione territoriale della Regione Basilicata.

Quanti barili di petrolio e metri cubi di gas Total e Shell e Esso estraggono dai pozzi lucani? Tantissimi.

(immagine: da profilo Regione Basilicata)


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