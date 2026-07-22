Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Approvato l’accordo di collaborazione tra Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA) al fine di consolidare, in attuazione dell’art. 6 della LR 59/2017, il sistema di monitoraggio circa l’area di distribuzione, l’abbondanza, l’uso dell’habitat e delle risorse trofiche, la fenologia migratoria di alcune specie di fauna selvatica di interesse gestionale sia di tipo venatorio che per la stima dei danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche. L’obiettivo è quello di rafforzare le conoscenze su alcune specie venatorie di particolare interesse, utili anche per supportare la pianificazione faunistico-venatoria di competenza della Regione Puglia. A supporto delle precitate attività saranno utilizzati fondi del bilancio regionale pari a 160.000 euro per la durata della prima annualità. L’accordo è soggetto a eventuale proroga temporale senza oneri aggiuntivi ovvero a eventuale rinnovo per un ulteriore anno.

La Giunta regionale ha nominato i rappresentanti dei soggetti che costituiscono il Comitato Consultivo Florovivaistico Regionale, istituito con D.G.R. n. 440 del 04/04/2006, e secondo la nuova disciplina per l’attività, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato approvata con delibera di 592 del 12 maggio 2026.

AMBIENTE

Approvata la copertura finanziaria pari a 84.799,46 euro necessaria a garantire le attività manutentive per la rete di monitoraggio ambientale, implementata nell’ambito del progetto BEST – Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Grecia–Italia 2014/2020, costituita da n. 26 punti di misura, ubicati nei comuni di Polignano a Mare, Ostuni, Brindisi, Taranto, Carosino, Martina Franca, Vernole e Lecce, per acquisire immagini e video di mammiferi, uccelli, rettili, insetti e permettere la misurazione di parametri ambientali, e n. 1 boa meteo marina multiparametrica, installata nel Mar Piccolo di Taranto. La rete garantisce il monitoraggio continuo degli ecosistemi costieri, agricoli e marini pugliesi, a supporto delle attività di tutela della biodiversità e della gestione delle aree protette, consolidando i risultati del progetto BEST-Tutela e conservazione della biodiversità.

BENESSERE SOCIALE

Adottato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025/2027(PNNA), Le risorse complessivamente assegnate a Regione Puglia con DPCM 20/04/2026 a titolo di FNA 2025/2027 ammontano a complessivi 216.158.944 euro di cui 69.702.989 euro (FNA 2025) già iscritti in bilancio e 146.455.955 euro corrispondenti a FNA 2026 e 2027 oggetto di iscrizione con la presente proposta. Rispetto alle risorse assegnate, 127.106.684,80 euro sono oggetto dell’atto di programmazione sottoposto ad approvazione e sono destinate alla realizzazione di interventi rivolti alla platea “persone con disabilità non autosufficienti 0/70”. L’atto di programmazione, come approvato, andrà a esplicitare quanto già complessivamente programmato da Regione Puglia in sede di VI^ Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato con DGR 476/2026. Contestualmente si provvede altresì, all’approvazione dello schema di accordo di programma volto a favorire l’integrazione socio sanitaria in materia di non autosufficienza, approvato con DPCM 20/04/2026 nella versione adattata a Regione Puglia.

BILANCIO

Approvato uno schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia, il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e l’Autorità di Bacino Distrettuale, finalizzato al rafforzamento della cooperazione istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica, finalizzata alla mitigazione e gestione dei rischi di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera nel territorio regionale.

Lavori di Somma Urgenza, approvate le disposizioni attuative per l’adozione di apposito Avviso Pubblico funzionale alla selezione di interventi, con relativo impegno di risorse finanziarie in complessivi 500.000 euro stanziati dalla Giunta regionale per il corrente esercizio finanziario.

Messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio, approvata rimodulazione della dotazione finanziaria per l’importo di 11.409.241,09 euro per dare copertura a ulteriori proposte tra quelle ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi.

Delibera CIPE n. 3/2006 – APQ “Difesa del Suolo”, approvata variazione al bilancio di somme non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2025, pari a 454.957,50 euro, al fine di fronteggiare i maggiori importi per adeguamento prezzi relativi ai lavori denominati “Primi interventi di ripristino dell’efficienza idraulica lungo l’asta principale del fiume Fortore, a valle della diga di Occhito”.

POLITICHE MIGRATORIE

Approvato il protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) per la realizzazione di iniziative di capacity building istituzionale e di cooperazione nel settore delle politiche migratorie.

SVILUPPO ECONOMICO

Approvato il programma dell’edizione 2026 della Giornata regionale del commercio equo e solidale, in programma a Taranto nel mese di ottobre 2026, con uno stanziamento pari a 10.000 euro.