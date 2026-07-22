rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

21 Luglio 2026
Balzanelli: con un medico soccorritore “Fakir si sarebbe potuto salvare” Il tarantino presidente del 118 a Radiouno Rai sulla morte dell'uomo bloccato da poliziotti a Bologna: manovra di contenimento faccia a terra "non è mai indicata"

Maltempo: la Puglia ad eccezione del Salento fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Ieri problemi per il vento

22 Luglio 2026
allerta maltempo 22 luglio 2026

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste, in parte, la Puglia: è infatti escluso il Salento.

Il dipartimento della protezione civile della Puglia ha emesso per oggi l’allerta: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.”

Ieri parchi pubblici chiusi a Bari, Andria e Trani a causa del vento, anche con alberi caduti. Un uomo salvato in mare a Bari dopo il ribaltamento del gommone, sempre per il vento che ha provocato il dirottamento di tre aerei in arrivo nel capoluogo pugliese ma che sono stati fatti atterrare a Brindisi e a Lamezia Terme.

Invece sempre a Bari ma a causa del caldo è scattato l’impianto antincendio del teatro Piccinni. Danneggiati il velario e vari fregi di cartapesta.

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Minerva Luigi 4

Tra i personaggi Netflix emerge Leonardo interpretato da Luigi Zeno "Minerva-La scuola"

presentazione Bande a Sud (5)

Salento: “Bande a sud. Suoni tra i due mari” Festival a Trepuzzi e Casalabate, quattordicesima edizione ad agosto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione