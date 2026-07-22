Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste, in parte, la Puglia: è infatti escluso il Salento.

Il dipartimento della protezione civile della Puglia ha emesso per oggi l’allerta: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.”

Ieri parchi pubblici chiusi a Bari, Andria e Trani a causa del vento, anche con alberi caduti. Un uomo salvato in mare a Bari dopo il ribaltamento del gommone, sempre per il vento che ha provocato il dirottamento di tre aerei in arrivo nel capoluogo pugliese ma che sono stati fatti atterrare a Brindisi e a Lamezia Terme.

Invece sempre a Bari ma a causa del caldo è scattato l’impianto antincendio del teatro Piccinni. Danneggiati il velario e vari fregi di cartapesta.