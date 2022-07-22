Per la Puglia non sarà una campagna elettorale estiva inedita, così come per altre regioni. Nel 2020 si votò a settembre per i consigli regionali, cosa accaduta del resto lo scorso anno. Lì fu il corona virus ad incidere, stavolta il parlamento. Elezioni politiche anticipate per mandare a Montecitorio 400 deputati ed a Palazzo Madama 200 senatori, secondo la riforma che ha provocato un corposo dimagrimento per i due rami del parlamento. Saranno quaranta i parlamentari pugliesi da eleggere.

I collegi elettorali in Puglia, stabiliti secondo quanto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2020, sono stati determinati su base demografica, ovvero censimento della popolazione 2011. Per una “limatura” possibile va preso in considerazione il censimento 2021 e sarà operazione da svolgere in brevissimo tempo, giorni se non ore. Ma in linea di massima la situazione è quella stabilita nel 2020.

Scadenze: entro il 27 luglio il ministero dell’Interno deve inviare alle prefetture l’elenco dei residenti all’estero.

Fra il 12 ed il 14 agosto la presentazione dei simboli.

Il 21 ed il 22 agosto la presentazione delle candidature.

Il 26 agosto l’inizio del periodo di propaganda elettorale.

Il 25 settembre le elezioni.

Entro il 15 ottobre dovrà tenersi l’insediamento dei due rami del parlamento.

Dall’allegato della Gazzetta ufficiale 321/2020:

Collegi uninominali per la Camera dei deputati (Puglia, 10 seggi)

Puglia – U01 Foggia

Accadia

Alberona

Anzano di Puglia

Ascoli Satriano

Biccari

Bovino

Candela

Carapelle

Carlantino

Casalnuovo Monterotaro

Casalvecchio di Puglia

Castelluccio dei Sauri

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celenza Valfortore

Celle di San Vito

Chieuti

Deliceto

Faeto

Foggia

Lucera

Monteleone di Puglia

Motta Montecorvino

Ordona

Orsara di Puglia

Orta Nova

Panni

Pietramontecorvino

Rocchetta Sant’Antonio

Roseto Valfortore

San Marco la Catola

San Paolo di Civitate

San Severo

Sant’Agata di Puglia

Serracapriola

Torremaggiore

Troia

Volturara Appula

Volturino

Puglia – U02 Cerignola

Apricena

Cagnano Varano

Canosa di Puglia

Carpino

Cerignola

Ischitella

Isole Tremiti

Lesina

Manfredonia

Mattinata

Monte Sant’Angelo

Peschici

Poggio Imperiale

Rignano Garganico

Rodi Garganico

San Ferdinando di Puglia

San Giovanni Rotondo

San Marco in Lamis

San Nicandro Garganico

Stornara

Stornarella

Trinitapoli

Vico del Gargano

Vieste

Zapponeta

Puglia – U03 Andria

Andria

Barletta

Bisceglie

Margherita di Savoia

Minervino Murge

Spinazzola

Trani

Puglia – U04 Molfetta

Adelfia

Binetto

Bitetto

Bitonto

Casamassima

Conversano

Corato

Giovinazzo

Molfetta

Monopoli

Palo del Colle

Polignano a Mare

Rutigliano

Ruvo di Puglia

Sannicandro di Bari

Terlizzi

Turi

Puglia – U05 Bari

Bari

Bitritto

Capurso

Cellamare

Modugno

Mola di Bari

Noicattaro

Triggiano

Valenzano

Puglia – U06 Altamura

Acquaviva delle Fonti

Alberobello

Altamura

Cassano delle Murge

Castellana Grotte

Castellaneta

Ginosa

Gioia del Colle

Gravina in Puglia

Grumo Appula

Laterza

Locorotondo

Martina Franca

Mottola

Noci

Palagianello

Palagiano

Poggiorsini

Putignano

Sammichele di Bari

Santeramo in Colle

Toritto

Puglia – U07 Brindisi

Brindisi

Carovigno

Ceglie Messapica

Cellino San Marco

Cisternino

Erchie

Fasano

Francavilla Fontana

Latiano

Mesagne

Oria

Ostuni

San Donaci

San Michele Salentino

San Pancrazio Salentino

San Pietro Vernotico

San Vito dei Normanni

Torchiarolo

Torre Santa Susanna

Villa Castelli

Puglia – U08 Taranto

Avetrana

Carosino

Crispiano

Faggiano

Fragagnano

Grottaglie

Leporano

Lizzano

Manduria

Maruggio

Massafra

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Sava

Statte

Taranto

Torricella

Puglia – U09 Lecce

Arnesano

Calimera

Campi Salentina

Caprarica di Lecce

Carmiano

Castri di Lecce

Cavallino

Copertino

Galatone

Guagnano

Lecce

Lequile

Leverano

Lizzanello

Martignano

Melendugno

Monteroni di Lecce

Nardò

Novoli

Porto Cesareo

Salice Salentino

San Cesario di Lecce

San Donato di Lecce

San Pietro in Lama

Squinzano

Sternatia

Surbo

Trepuzzi

Veglie

Vernole

Puglia – U10 Galatina

Alessano

Alezio

Alliste

Andrano

Aradeo

Bagnolo del Salento

Botrugno

Cannole

Carpignano Salentino

Casarano

Castrignano de’ Greci

Castrignano del Capo

Castro

Collepasso

Corigliano d’Otranto

Corsano

Cursi

Cutrofiano

Diso

Gagliano del Capo

Galatina

Gallipoli

Giuggianello

Giurdignano

Maglie

Martano

Matino

Melissano

Melpignano

Miggiano

Minervino di Lecce

Montesano Salentino

Morciano di Leuca

Muro Leccese

Neviano

Nociglia

Ortelle

Otranto

Palmariggi

Parabita

Patù

Poggiardo

Presicce-Acquarica

Racale

Ruffano

Salve

San Cassiano

Sanarica

Sannicola

Santa Cesarea Terme

Scorrano

Seclì

Sogliano Cavour

Soleto

Specchia

Spongano

Supersano

Surano

Taurisano

Taviano

Tiggiano

Tricase

Tuglie

Ugento

Uggiano la Chiesa

Zollino

Collegi plurinominali Camera (Puglia, 17 seggi)

Puglia – P01 (4)

Puglia – U01 Foggia

Puglia – U02 Cerignola

Puglia – U03 Andria

Puglia – P02 (4)

Puglia – U04 Molfetta

Puglia – U05 Bari

Puglia – P03 (4)

Puglia – U06 Altamura

Puglia – U08 Taranto

Puglia – P04 (5)

Puglia – U07 Brindisi

Puglia – U09 Lecce

Puglia – U10 Galatina

Collegi uninominali per il Senato della Repubblica (Puglia, 5 seggi)

Puglia – U01 Foggia

Accadia

Alberona

Anzano di Puglia

Apricena

Ascoli Satriano

Biccari

Bovino

Cagnano Varano

Candela

Carapelle

Carlantino

Carpino

Casalnuovo Monterotaro

Casalvecchio di Puglia

Castelluccio dei Sauri

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celenza Valfortore

Celle di San Vito

Cerignola

Chieuti

Deliceto

Faeto

Foggia

Ischitella

Isole Tremiti

Lesina

Lucera

Manfredonia

Mattinata

Monte Sant’Angelo

Monteleone di Puglia

Motta Montecorvino

Ordona

Orsara di Puglia

Orta Nova

Panni

Peschici

Pietramontecorvino

Poggio Imperiale

Rignano Garganico

Rocchetta Sant’Antonio

Rodi Garganico

Roseto Valfortore

San Ferdinando di Puglia

San Giovanni Rotondo

San Marco in Lamis

San Marco la Catola

San Nicandro Garganico

San Paolo di Civitate

San Severo

Sant’Agata di Puglia

Serracapriola

Stornara

Stornarella

Torremaggiore

Trinitapoli

Troia

Vico del Gargano

Vieste

Volturara Appula

Volturino

Zapponeta

Puglia – U02 Andria

Acquaviva delle Fonti

Alberobello

Altamura

Andria

Barletta

Bisceglie

Canosa di Puglia

Cassano delle Murge

Castellana Grotte

Gioia del Colle

Gravina in Puglia

Grumo Appula

Locorotondo

Margherita di Savoia

Martina Franca

Minervino Murge

Noci

Poggiorsini

Putignano

Sammichele di Bari

Santeramo in Colle

Spinazzola

Toritto

Trani

Puglia – U03 Bari

Adelfia

Bari

Binetto

Bitetto

Bitonto

Bitritto

Capurso

Casamassima

Cellamare

Conversano

Corato

Giovinazzo

Modugno

Mola di Bari

Molfetta

Monopoli

Noicattaro

Palo del Colle

Polignano a Mare

Rutigliano

Ruvo di Puglia

Sannicandro di Bari

Terlizzi

Triggiano

Turi

Valenzano

Puglia – U04 Taranto

Avetrana

Brindisi

Carosino

Carovigno

Castellaneta

Ceglie Messapica

Cellino San Marco

Cisternino

Crispiano

Erchie

Faggiano

Fasano

Fragagnano

Francavilla Fontana

Ginosa

Grottaglie

Laterza

Latiano

Leporano

Lizzano

Manduria

Maruggio

Massafra

Mesagne

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Mottola

Oria

Ostuni

Palagianello

Palagiano

Pulsano

Roccaforzata

San Donaci

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

San Michele Salentino

San Pancrazio Salentino

San Pietro Vernotico

San Vito dei Normanni

Sava

Statte

Taranto

Torchiarolo

Torre Santa Susanna

Torricella

Villa Castelli

Puglia – U05 Lecce

Alessano

Alezio

Alliste

Andrano

Aradeo

Arnesano

Bagnolo del Salento

Botrugno

Calimera

Campi Salentina

Cannole

Caprarica di Lecce

Carmiano

Carpignano Salentino

Casarano

Castri di Lecce

Castrignano de’ Greci

Castrignano del Capo

Castro

Cavallino

Collepasso

Copertino

Corigliano d’Otranto

Corsano

Cursi

Cutrofiano

Diso

Gagliano del Capo

Galatina

Galatone

Gallipoli

Giuggianello

Giurdignano

Guagnano

Lecce

Lequile

Leverano

Lizzanello

Maglie

Martano

Martignano

Matino

Melendugno

Melissano

Melpignano

Miggiano

Minervino di Lecce

Monteroni di Lecce

Montesano Salentino

Morciano di Leuca

Muro Leccese

Nardò

Neviano

Nociglia

Novoli

Ortelle

Otranto

Palmariggi

Parabita

Patù

Poggiardo

Porto Cesareo

Presicce-Acquarica

Racale

Ruffano

Salice Salentino

Salve

San Cassiano

San Cesario di Lecce

San Donato di Lecce

San Pietro in Lama

Sanarica

Sannicola

Santa Cesarea Terme

Scorrano

Seclì

Sogliano Cavour

Soleto

Specchia

Spongano

Squinzano

Sternatia

Supersano

Surano

Surbo

Taurisano

Taviano

Tiggiano

Trepuzzi

Tricase

Tuglie

Ugento

Uggiano la Chiesa

Veglie

Vernole

Zollino

Collegi plurinominali per il Senato della Repubblica (Puglia, 8 seggi)

Puglia – P01 (8)



Puglia – U01 Foggia

Puglia – U02 Andria

Puglia – U03 Bari

Puglia – U04 Taranto

Puglia – U05 Lecce