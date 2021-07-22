La Puglia resta in verde ma rispetto alle ultime settimane non è così per tutta Italia nell’ambito della mappa dell’Unione europea. Passano in giallo Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione