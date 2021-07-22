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Corona virus, mappa Ue: quattro regioni italiane passano in giallo Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto

22 Luglio 2021
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La Puglia resta in verde ma rispetto alle ultime settimane non è così per tutta Italia nell’ambito della mappa dell’Unione europea. Passano in giallo Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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