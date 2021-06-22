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Quaranta gradi nel foggiano a mezzogiorno Caldo: Nardò, ordinanza a tutela dei braccianti

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Oddio, magari il dato sulla velocità del vento va parametrato diversamente ma il dato riguardante la temperatura, per quella zona della provincia di Foggia, è realistico. Fonte protezione civile della Puglia. Un po’ovunque, nella parte centrosettentrionale della regione, la situazione è analoga.

Il sindaco di Nardò, Mellone, ha firmato un’ordinanza per la tutela dei lavoratori agricoli in condizioni di elevate temperature.

Aggiornamento qui:

 

La calda notte della valle d’Itria Puglia, secondo le previsioni ancora in aumento le temperature oggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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