Oddio, magari il dato sulla velocità del vento va parametrato diversamente ma il dato riguardante la temperatura, per quella zona della provincia di Foggia, è realistico. Fonte protezione civile della Puglia. Un po’ovunque, nella parte centrosettentrionale della regione, la situazione è analoga.
Il sindaco di Nardò, Mellone, ha firmato un’ordinanza per la tutela dei lavoratori agricoli in condizioni di elevate temperature.
Aggiornamento qui:
La calda notte della valle d’Itria Puglia, secondo le previsioni ancora in aumento le temperature oggi