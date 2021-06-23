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La calda notte della valle d’Itria Puglia, secondo le previsioni ancora in aumento le temperature oggi

23 Giugno 2021
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Nella notte, stando alle rilevazioni della protezione civile, le aree della Puglia più gravare dal caldo sono state il foggiano, Bari e la parte sud est del barese, la valle d’Itria. Alle sei,  Locorotondo: 28,8 gradi. Ed accanto alla valle d’Itria, nel nord brindisino, Ceglie Messapica con quasi 28 gradi alle quattro di notte ha superato tutti.

Previsioni per oggi: in Puglia ancora più caldo rispetto a ieri quando in territorio di Canosa di Puglia si sono sfiorati i 44 gradi.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)

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