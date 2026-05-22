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Ultimo giorno di campagna elettorale anche in 54 Comuni pugliesi ELENCO Al voto domenica e lunedì

22 Maggio 2026
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Primo turno 24-25 maggio, eventuali ballottaggi 7-8 giugno.

Sono 726 i Comuni italiani in cui si andrà al voto per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali. Le elezioni amministrative 206 riguardano anche 54 Comuni in Puglia.

Alcune situazioni specifiche: Andria e Trani, le due città capoluogo (della stessa provincia) al voto quest’anno. Laterza, dovendo fare i conti con il calo demografico, ha un numero di abitanti attualmente inferiore a quindicimila, dunque cambia la modalità di scelta del sindaco e della composizione del consiglio comunale.

—–

Tratto da tuttitalia.it:

Città metropolitana di Bari

Bitetto

Capurso

Conversano

Corato

Grumo Appula

Locorotondo

Modugno

Molfetta

Palo del Colle

 

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Andria

Minervino Murge

Trani

 

Provincia di Brindisi

Ceglie Messapica

Latiano

Mesagne

San Vito dei Normanni

Torchiarolo

 

Provincia di Foggia

Accadia

Cagnano Varano

Candela

Casalvecchio di Puglia

Lucera

Mattinata

Monteleone di Puglia

Ordona

Rocchetta Sant’Antonio

San Giovanni Rotondo

Serracapriola

 

Provincia di Lecce

Arnesano

Calimera

Caprarica di Lecce

Casarano

Castro

Corigliano d’Otranto

Cutrofiano

Gagliano del Capo

Gallipoli

Maglie

Martano

Melpignano

Monteroni di Lecce

Porto Cesareo

Presicce-Acquarica

Racale

Ruffano

San Pietro in Lama

Sogliano Cavour

Tricase

Uggiano la Chiesa

 

Provincia di Taranto

Fragagnano

Laterza

Manduria

Montemesola

Roccaforzata


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