Primo turno 24-25 maggio, eventuali ballottaggi 7-8 giugno.
Sono 726 i Comuni italiani in cui si andrà al voto per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali. Le elezioni amministrative 206 riguardano anche 54 Comuni in Puglia.
Alcune situazioni specifiche: Andria e Trani, le due città capoluogo (della stessa provincia) al voto quest’anno. Laterza, dovendo fare i conti con il calo demografico, ha un numero di abitanti attualmente inferiore a quindicimila, dunque cambia la modalità di scelta del sindaco e della composizione del consiglio comunale.
—–
Tratto da tuttitalia.it:
Città metropolitana di Bari
Bitetto
Capurso
Conversano
Corato
Grumo Appula
Locorotondo
Modugno
Molfetta
Palo del Colle
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Andria
Minervino Murge
Trani
Provincia di Brindisi
Ceglie Messapica
Latiano
Mesagne
San Vito dei Normanni
Torchiarolo
Provincia di Foggia
Accadia
Cagnano Varano
Candela
Casalvecchio di Puglia
Lucera
Mattinata
Monteleone di Puglia
Ordona
Rocchetta Sant’Antonio
San Giovanni Rotondo
Serracapriola
Provincia di Lecce
Arnesano
Calimera
Caprarica di Lecce
Casarano
Castro
Corigliano d’Otranto
Cutrofiano
Gagliano del Capo
Gallipoli
Maglie
Martano
Melpignano
Monteroni di Lecce
Porto Cesareo
Presicce-Acquarica
Racale
Ruffano
San Pietro in Lama
Sogliano Cavour
Tricase
Uggiano la Chiesa
Provincia di Taranto
Fragagnano
Laterza
Manduria
Montemesola
Roccaforzata