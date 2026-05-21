Di seguito il comunicato:

Fa tappa venerdì 22 maggio, a Lecce, “TELENORBA50 – Nel Cuore del Mezzogiorno“, il progetto editoriale e televisivo con cui Telenorba celebra i suoi primi 50 anni di storia attraverso un viaggio nei capoluoghi di provincia di Puglia e Basilicata.

L’appuntamento è in programma alle ore 19.30 in piazza Sant’Oronzo, nel cuore del capoluogo salentino, e rappresenta una nuova tappa del percorso che per otto settimane consecutive porterà l’emittente nelle piazze del territorio per raccontare storie, trasformazioni, eccellenze e prospettive del Mezzogiorno.

Anche a Lecce il progetto vive per un’intera settimana all’interno della città. Da giorni, infatti, la carovana di Telenorba è presente nel centro cittadino con collegamenti quotidiani all’interno dei telegiornali, di Mattino Norba e della striscia pomeridiana “Telenorba in Città”, dedicata al racconto del territorio attraverso le sue realtà culturali, sociali, imprenditoriali e associative.

La serata sarà condotta dal vice direttore del TgNorba Antonio Procacci, con la partecipazione del direttore Domenico Castellaneta, e alternerà interviste, reportage, contributi video e immagini dedicate ai temi che animano il dibattito cittadino e raccontano l’identità contemporanea del Salento: dalla movida alla viabilità, dal fenomeno delle baby gang alle eccellenze enogastronomiche, passando per cultura, musica, sport, turismo e sviluppo del territorio.

Nel corso della puntata si parlerà anche del crescente fenomeno degli stranieri che scelgono di vivere nel Salento, dell’impatto della Xylella sul paesaggio e sull’economia del territorio, delle prospettive del turismo e di esperienze simbolo di inclusione e innovazione sociale come Made in Carcere, diventato negli anni uno dei progetti più rappresentativi e apprezzati del territorio salentino.

Tra gli ospiti dell’appuntamento leccese ci saranno la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, il presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani, Graziana Giannetta, l’imprenditore Maurizio Maglio e i Sud Sound System con Don Rico, Nandu Popu e Terron Fabio. Previsto anche l’intervento di altre personalità del territorio e messaggi di auguri a Telenorba di volti noti dello sport, della cultura, della musica e dello spettacolo.

Il programma sarà successivamente trasmesso sulle reti del gruppo Telenorba.