Di Nino Sangerardi:

Sabato 23 maggio 2026 , ore 20.30, nel cineteatro Guerrieri di Matera si terrà il debutto de “L’Officina di Figaro” spettacolo liberamente ispirato a Le Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte. Una produzione originale promossa da La Camerata delle Arti ETS nell’ambito del progetto “Per Chi Crea” sostenuto dal Ministero della Cultura e da SIAE.

L’evento artistico rappresenta ” il momento conclusivo di un articolato percorso di alta formazione dedicato a giovani cantanti lirici e strumentisti under 35, selezionati attraverso un bando nazionale che ha coinvolto artisti italiani e stranieri. Un progetto che unisce formazione, esperienza sul campo e produzione artistica, offrendo ai partecipanti la possibilità concreta di confrontarsi con il repertorio operistico in un contesto professionale”.

L’Officina di Figaro nasce come laboratorio creativo e performativo, nel quale i giovani artisti hanno potuto approfondire non soltanto gli aspetti vocali e musicali dell’opera mozartiana, ma anche le dinamiche della scena, dell’interpretazione e della produzione dello spettacolo dal vivo.

Il progetto si è sviluppato a Matera dal 4 al 22 maggio attraverso un intenso calendario di lezioni individuali e collettive. I giovani cantanti hanno ” seguito un percorso di perfezionamento con Katia Ricciarelli, autentica icona della tradizione lirica internazionale, e con il tenore e direttore d’orchestra Francesco Zingariello, guida musicale dell’intera produzione”.

Accanto alla formazione vocale e strumentale, il programma ha previsto approfondimenti dedicati alla storia del repertorio lirico con Filippo Olivieri, oltre a momenti di formazione legati a tecniche di respirazione e analisi del fraseggio con Davide Giove, prova di sala e regia con Maria Grazia Zingariello e management dello spettacolo con Gabriel Durastanti.

A dare forma scenica al progetto è la regia della giovanissima Maria Grazia Zingariello, chiamata a costruire una rilettura dinamica e contemporanea dell’universo mozartiano, capace di valorizzare il talento e la personalità interpretativa dei giovani protagonisti.

Il cast vocale selezionato per la produzione è composto da:

Wenkai Liu – Figaro

Miriana Colagiovanni – Susanna

Yixuan Song – Conte

Adriana Sansonne – Contessa

Fernando Suglia – Basilio

Antonella Scaringello – Cherubino

Alessia Lagala – Marcellina.

Accanto ai cantanti, l’ensemble I Solisti di Puglia e Basilicata, vedrà la partecipazione degli strumentisti selezionati per il progetto Per Chi Crea– Stefano Di Pumpo, flauto; Antonello Oliva, fagotto; Pasquale Lovecchio, violoncello; Giovanni Campagna, contrabbasso – che si uniranno a Giuseppe Mongelli, oboe; Alina Komisarova, violino; pianoforte e maestro concertatore, Francesco Zingariello.

Voce narrante dello spettacolo sarà Gabriel Durastanti.

La produzione si inserisce nella missione culturale e formativa del programma Per Chi Crea : iniziativa nazionale volta a sostenere la creatività giovanile e a favorire l’ingresso delle nuove generazioni nel sistema professionale dello spettacolo dal vivo.

Per informazioni e contatti scrivere mail a : segreteria@lacameratadellearti.it o telefonare al n. 349 5657880.