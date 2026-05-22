Il ministro dell’Economia, Giorgetti, ha annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Proroga fino a inizio giugno.
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Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:
Il ministro dell’Economia, Giorgetti, ha annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Proroga fino a inizio giugno.
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Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:
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