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22 Maggio 2026
Südtirol-Bari: per i pugliesi vittoria o retrocessione Calcio serie B, playout

Carburanti: la proroga del taglio delle accise sarà fino a inizio giugno. La situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

22 Maggio 2026
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Il ministro dell’Economia, Giorgetti, ha annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Proroga fino a inizio giugno.

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Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area


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