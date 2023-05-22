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22 Maggio 2023
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L’allerta rossa, anche oggi, riguarda l’Emilia-Romagna. Il rischio è quello idrogeologico, specificamente preoccupano centinaia di frane tuttora attive nella regione. Sono circa ventiseimila tuttora gli sfollati.

In Piemonte l’esondazione del Po nel torinese. Le autorità hanno disposto tutte le misure di cautela ma la situazione è ovviamente preoccupante.

Sospesi fino alle 9 stamattina i voli da e per Catania, chiuso l’aeroporto a causa dell’eruzione del vulcano Etna. Una distesa di cenere nel territorio, a partire dal capoluogo.

 

 

 

 

 

 

 

 


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