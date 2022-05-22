rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Puglia: 1121404 positivi a test corona virus, incremento di 1184 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

22 Maggio 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 22 maggio 2022

1.184

Nuovi casi

12.209

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 402
Provincia di Bat: 73
Provincia di Brindisi: 126
Provincia di Foggia: 151
Provincia di Lecce: 256
Provincia di Taranto: 164
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 4
43.198

Persone attualmente positive

358

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.121.404

Casi totali

10.923.624

Test eseguiti

1.069.764

Persone guarite

8.442

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 369.194
Provincia di Bat: 98.901
Provincia di Brindisi: 105.058
Provincia di Foggia: 163.595
Provincia di Lecce: 222.410
Provincia di Taranto: 150.286
Residenti fuori regione: 8.389
Provincia in definizione: 3.571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione