Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 22 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 402
Provincia di Bat: 73
Provincia di Brindisi: 126
Provincia di Foggia: 151
Provincia di Lecce: 256
Provincia di Taranto: 164
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 4
43.198
Persone attualmente positive
358
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
1.069.764
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 369.194
Provincia di Bat: 98.901
Provincia di Brindisi: 105.058
Provincia di Foggia: 163.595
Provincia di Lecce: 222.410
Provincia di Taranto: 150.286
Residenti fuori regione: 8.389
Provincia in definizione: 3.571