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Sciopero in stabilimenti Natuzzi, oggi in Puglia e in Basilicata. Le organizzazioni sindacali territoriali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno proclamato una giornata di sciopero con una articolazione mirata per stabilimento e turnazione, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione dei lavoratori e dare un segnale forte e unitario.

Motivo: la richiesta dell’azienda di chiedere l’estensione della cassa integrazione straordinaria fino all’80 per cento della forza lavoro.

(foto: tratta da profilo Fillea Cgil, la giornata di mobilitazione di ieri)


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