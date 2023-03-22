Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 22 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 37
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 11
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 22
Provincia di Taranto: 26
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 1
1.651
Persone attualmente positive
75
Persone ricoverate in area non critica
4
Persone in terapia intensiva
1.618.107
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.079
Provincia di Bat: 136.146
Provincia di Brindisi: 156.045
Provincia di Foggia: 226.396
Provincia di Lecce: 347.065
Provincia di Taranto: 219.156
Residenti fuori regione: 17.176
Provincia in definizione: 5.388