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Puglia: 1629451 positivi a test corona virus, incremento di 114 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

22 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 22 marzo 2023

114

Nuovi casi

3.240

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 37
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 11
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 22
Provincia di Taranto: 26
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 1
1.651

Persone attualmente positive

75

Persone ricoverate in area non critica

4

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.629.451

Casi totali

13.888.325

Test eseguiti

1.618.107

Persone guarite

9.693

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.079
Provincia di Bat: 136.146
Provincia di Brindisi: 156.045
Provincia di Foggia: 226.396
Provincia di Lecce: 347.065
Provincia di Taranto: 219.156
Residenti fuori regione: 17.176
Provincia in definizione: 5.388

 

 

 

 

 

 

 


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