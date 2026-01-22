Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è parte della Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale e ionica, con quantitativi cumulativo da deboli a puntualmente moderati;
Venti: da forti a burrasca sud-orientali sui settori ionici della Puglia meridionale, tendenti ad attenuazione.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.