Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Si è svolta questa mattina in Locorotondo, la cerimonia di intitolazione della locale Stazione dell’Arma, all’Appuntato Antonio Gentile, Medaglia di Bronzo al Valor Militare. All’evento, unitamente al picchetto d’onore nella tradizionale Grande Uniforme Speciale, hanno preso parte i familiari del militare, il Generale di Divisione Iacopo Mannucci Benincasa, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, il Prefetto di Bari dr. Francesco RUSSO, l’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Mons. Giovanni INTINI nonché numerose altre Autorità

L’Appuntato Antonio GENTILE nasce a Locorotondo il 22.1.1892 e si arruola come Soldato di Leva 1^ Categoria presso il distretto di Bari il 2 luglio 1912. Chiamato alle armi il 24 settembre 1912, giunge nel 27^ Reggimento Artiglieria da campagna e trattenuto alle armi in territorio dichiarato in stato di guerra. Il 16 gennaio 1918, parte come Carabiniere ausiliario, nella Legione dei Carabinieri Reali di Roma con ferma di sei mesi, dopo la conclusione della pace. Successivamente, presta servizio presso la Legione dei Carabinieri Reali di Bari. Il 21 giugno 1940, per esigenze di carattere eccezionale, viene richiamato alle armi e partecipa alla seconda guerra mondiale dopo esser stato collocato a riposo per anzianità di servizio. Viene ricollocato nuovamente in congedo illimitato il 18 dicembre 1940.

È stato decorato della medaglia di bronzo al valore Militare, concessa con regio decreto del 7 agosto 1919 con la seguente motivazione: “Nel cuore della notte, rincorreva per circa 800 metri due pericolosi malfattori e disertori, e benché fatto segno durante l’inseguimento, ad un colpo di pistola andato a vuoto, riusciva a raggiungere uno dei ribelli trattenendolo e ad assicurarlo alla giustizia con concorso di altri militari sopraggiunti. Concorreva poscia nella notte stessa all’arresto dell’altro pregiudicato”. Andria (BA), 15 dicembre 1918.

Momenti particolarmente commoventi ed emozionanti della cerimonia, accompagnata dalle note della Fanfara del 10° Reggimento CC “Campania”, sono stati lo scoprimento della targa d’intitolazione e la lettera della preghiera del Carabiniere.

La stazione Carabinieri di Locorotondo, con competenza sull’omonimo comune, rappresenta una delle 48 Stazioni/Tenenze che compongono il Comando Provinciale di Bari, le quali quotidianamente sono a disposizione delle esigenze della cittadinanza.