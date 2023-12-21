Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:

Non si arresta l’ondata di affetto e solidarietà che circonda l’unità di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata.

Ieri mattina i piccoli ricoverati o in cura nel reparto guidato dal dottor Valerio Cecinati hanno ricevuto la bella sorpresa, organizzata dall’Associazione Simba, della visita di una rappresentanza dei giocatori e del mister della squadra di calcio del Taranto F.C.

I ragazzi di mister Capuano hanno salutato i presenti e donato loro gadget e della squadra rossoblu tra la gioia dei piccoli tifosi – non solo – per un giorno. Al direttore del reparto è stata donata una maglia speciale col numero 10 “è il numero dei fuoriclasse, era il numero di Maradona – ha dichiarato mister Capuano – e per questo lo assegniamo oggi al dottor Cecinati e al suo team che mettono a disposizione il loro talento per la cura dei bambini tarantini”. Soddisfatto Valerio Cecinati che ha sottolineato come “nel percorso di cura, come nel calcio, si gioca insieme e, anche se la partita può essere dura, insieme si può vincere”.

La giornata è stata allietata anche dalla installazione nella sala del day hospital e “accensione” di un acquario, donato dall’Associazione ASD Olimpia, grazie ai fondi raccolti in occasione dell’iniziativa “Babbo Natale vien dal mare”, svoltasi lo scorso 17 dicembre e giunta quest’anno alla quinta edizione, in collaborazione con Poweraut, Teenhouse, Fly board, L’isola dei bambini, Circolo velico Azimuth, C’era una volta, Vogatori Città di Taranto, Spartan Gym, Dany animazione eventi, Zoolandia. “Un acquario non è solo un complemento di arredo e abbellimento – ha affermato Giuseppe Fiusco, direttore sportivo dell’Olimpia e istruttore di apnea – ma può essere anche uno strumento per aiutare i bimbi durante le terapie: osservare i pesci colorati può distrarre i bambini e i ragazzi, aiutandoli a rilassarsi e ingannando la noia e l’impazienza per il tempo necessario a svolgere terapie a volte lunghe.”

“Ringraziamo ASD Olimpia e, per il tramite di Simba, il Taranto Calcio per la giornata di oggi – ha affermato il direttore generale Gregorio Colacicco – La vicinanza ai nostri piccoli in cura ci commuove: la gioia di questi incontri e dei doni allieta i bambini mentre il senso di comunità che pervade queste iniziative aiuta le famiglie a sentirsi meno sole.”

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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Mentre il Natale si avvicina e le famiglie si preparano a riunirsi per condividere gioia e affetto, l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari è pronto ad accogliere un evento speciale dedicato a coloro che, nonostante le sfide, portano in sé la forza di veri eroi: i piccoli pazienti in cura.

Giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 16:00, presso la sala Ticket dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII in via Giovanni Amendola, 207 a Bari si terrà la Festa di Natale in cui i piccoli guerrieri riceveranno regali donati da tutte le associazioni partecipanti alla manifestazione e assisteranno a uno spettacolo a opera della rinomata compagnia teatrale Tiberio Fiorilli di Bari, pronta a regalare sorrisi e leggerezza a tutti i presenti.

L’appuntamento, concepito con l’obiettivo di donare momenti di gioia e speranza ai piccoli degenti e alle loro famiglie, vedrà la partecipazione di eccellenti ospiti d’onore. Tra di essi, i Vigili del Fuoco, i volontari della Croce Rossa Italiana, la Polizia Locale della Città Metropolitana di Bari, il dott. Livio Melpignano, direttore sanitario dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Giuseppe Marchetti, presidente Rotary Club Rutigliano Terre dell’Uva, Loredana Liso, presidente Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, Fabio Cavallone, presidente commissione Rotary Rapporti con la Pubblica Amministrazione Distretto 2120, Enza Balestra, presidente Inner Wheel Bari Alto, Federica Melpignano, presidente Rotaract Bari Alto, Gaetano Balena, presidente associazione Impegno 95 e, infine, Vincenzo Sassanelli, governatore Rotary distretto 2120 (Puglia e Basilicata) che, nei panni di Babbo Natale, distribuirà i doni.

La Festa di Natale sarà un caleidoscopio di emozioni positive, una luce di speranza che illumina il cammino di tutti i piccoli guerrieri che si trovano a combattere battaglie difficili.

La presenza delle forze dell’ordine e dei tanto amati pompieri, sottolinea l’importanza della solidarietà e della collaborazione nella costruzione di una comunità che si prenda cura di chi è più vulnerabile.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza attiva e desiderosa di condividere la gioia di donare allegria in un abbraccio collettivo di umanità e speranza.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Il Policlinico di Bari continua a investire in strutture innovative. Tra breve inaugureremo un nuovo blocco chirurgico al padiglione “Asclepios 3″ che potenzierà ulteriormente l’attività sanitaria. Nel frattempo, risparmiando dove era necessario, siamo riusciti a stabilizzare più di cento unità di personale che servono a far funzionare questa fabbrica della salute così importante per tutti i pugliesi. Auguri da parte mia a tutti i nuovi assunti che rafforzeranno l’attività di questo importantissimo ospedale”. Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando questa mattina al Policlinico di Bari allo scambio di auguri con cento operatori sanitari stabilizzati dal 1 dicembre con contratto a tempo indeterminato: sono 28 medici, 19 infermieri e altre figure sanitarie, tecniche e amministrative. Si tratta di dietisti, biologi, psicologi, ortottisti, tecnici di radiologia e anche ingegneri, a supporto della realizzazione dei progetti del Pnrr che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge 234 del 2021. Per il direttore generale, Giovanni Migliore “offrire una prospettiva di lavoro stabile a tanti giovani professionisti, chiamati ad operare proprio durante la pandemia, consente soprattutto alla nostra azienda ospedaliera di colmare carenze di organico e pianificare al meglio le attività delle unità operative per fornire risposte di alta specializzazione medica e chirurgica all’altezza delle attese dei cittadini”.