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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Natale nelle vie di San Vito dei Normanni Oggi la manifestazione

21 Dicembre 2022
320894339 3025139304458212 7396890356279867273 n

Di seguito un comunicato diffuso da cooperativa Thalassia:

𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐭𝐨
Mercoledì 21 Dicembre, ore 17.30
Piazza Carducci – Infopoint San Vito dei Normanni
𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒐𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂
Un percorso tra le via della Città dei Normanni, alla scoperta del patrimonio storico artistico e dell’evoluzione urbana, accompagnati da una Guida Turistica Regione Puglia.
La città di San Vito a Natale si veste di un incredibile fascino, che scopriremo camminando per le vie del centro, con uno sguardo pieno d’incanto.
Il percorso guidato è adatto a grandi e bambini, turisti e cittadini con la voglia di scoprire San Vito in tutte le sue forme.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
MAIL infopoint@comune.sanvitodeinormanni.br.it
TELEFONO 0831 1955232
WHATSAPP +39 331 927 75 79

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