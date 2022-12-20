Di seguito un comunicato diffuso da cooperativa Thalassia:

𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐭𝐨

Mercoledì 21 Dicembre, ore 17.30

Piazza Carducci – Infopoint San Vito dei Normanni

𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒐𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂

Un percorso tra le via della Città dei Normanni, alla scoperta del patrimonio storico artistico e dell’evoluzione urbana, accompagnati da una Guida Turistica Regione Puglia.

La città di San Vito a Natale si veste di un incredibile fascino, che scopriremo camminando per le vie del centro, con uno sguardo pieno d’incanto.

Il percorso guidato è adatto a grandi e bambini, turisti e cittadini con la voglia di scoprire San Vito in tutte le sue forme.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

MAIL infopoint@comune.sanvitodeinormanni.br.it

TELEFONO 0831 1955232

WHATSAPP +39 331 927 75 79