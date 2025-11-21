Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Regione Puglia:

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità – considerata la fase politica e gestionale straordinaria caratterizzata dall’avvicendamento tra una legislatura regionale e un’altra (cfr. Corte Cost. 87/2019) – ha stabilito di non procedere alla designazione dei direttori generali per i prossimi tre anni e ha chiesto agli uffici regionali competenti di predisporre una proposta di Deliberazione di Giunta regionale che, nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti regionali e nazionali, al fine di garantire la continuità amministrativa delle cinque aziende sanitarie (Policlinico Foggia, Asl Taranto; Asl Bat, Irccs Bari e Castellana G.) e assicurare la continuità assistenziale dei cittadini e dei pazienti dei territori di riferimento, preveda la continuazione della gestione commissariale per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 30 giorni dall’insediamento del prossimo Presidente della Regione Puglia.

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Giunta regionale, i principali provvedimenti della seduta del 21 novembre

OPERE PUBBLICHE

Stanziate con variazione di bilancio le risorse FSC 2021-2027, previste dalla delibera CIPESS che ha assegnato alla Regione Puglia somme per assicurare copertura all’intervento denominato “NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO SUL VIALE ITALO-ORIENTALE DELLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI” di competenza della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture. L’importo complessivo per la realizzazione del nuovo padiglione in Fiera è di 15 milioni di euro.

AGRICOLTURA

La Giunta ha approvato la richiesta di riconoscimento, ai sensi del Regolamento UE 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che hanno interessato il territorio della Regione Puglia nel corso del 2025.

La Giunta ha approvato la proposta urgente al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche per siccità che nel 2025 ha interessato il territorio della provincia di Taranto.

Stanziati 600.903,58 euro per il finanziamento di interventi urgenti di manutenzione sulle reti irrigue gestite da Arif.

Approvato l’aggiornamento dei Repertori Regionali alle specificità del comparto vitivinicolo pugliese, comprendente nuove figure e relativi standard formativi.

Approvate le Linee Guida che disciplinano le modalità e i contenuti della comunicazione per gli interventi relativi alla realizzazione, il ripristino e la manutenzione delle cesse elettriche, nonché il taglio di piante forestali e la potatura o deramificazione di piante forestali ricomprese in aree boscate e non boscate, al di sotto e in prossimità di elettrodotti.

AMBIENTE

Disposta, in via transitoria e per finalità esclusivamente tecnico-operative, la proroga al 31/12/2026 del termine di decorrenza del programma di dismissione di due impianti di trattamento meccanico biologico (TMB), siti nei comuni di Poggiardo e Massafra, previsto nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di trattamento del rifiuto secco residuo non riciclabile.

Approvato lo Schema di Accordo interistituzionale tra Regione Puglia e Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari per le attività di “Supporto scientifico all’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali per l’implementazione del sistema di Monitoraggio del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)”, nel periodo compreso tra il 2025 e il 2027 e prevedono un rimborso spese massimo di 150.000 euro.

BILANCIO

Adottato il Piano per il superamento della crisi idrica in corso, composto da una fotografia dello stato attuale delle disponibilità idriche e da un riepilogo delle azioni già messe in atto per fronteggiare il complessivo periodo di deficit idrico, avviatosi nel 2024, e delle azioni necessarie per fronteggiare il periodo 2025-2026 e le future crisi idriche.

La Giunta ha adottato e approvato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2026-2028 della Regione Puglia.

Approvato lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia, finalizzato a garantire sinergia istituzionale nell’attuazione di interventi di rilevanza strategica nel territorio regionale.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Prorogato al 31/12/2026 l’accordo con l’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione (ARTI) per la realizzazione delle attività “Promozione delle opportunità del Programma regionale Puglia FESR – FSE+ 2021/2027 per le imprese ad alto livello di innovazione, con particolare riferimento alla strategia #mareAsinistra attraverso servizi di comunicazione e accompagnamento alla partecipazione a eventi/fiere regionali ed extraregionali”, con approvazione della relativa scheda progetto per le annualità 2025 e 2026 finanziata per complessivi 510.000 euro.

La Giunta ha presa atto e approvato il Programma Annuale dei procedimenti da sottoporre a processo partecipativo per l’annualità 2025.

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Approvata la disciplina dell’Albo pretorio on line della Regione Puglia.

MOBILITÁ

Approvata una variazione del bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025- 2027 al fine di rendere disponibili 5.433.083,12 euro, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare del P.O.R. Puglia 2014/2020, per garantire la copertura finanziaria di: nuove lavorazioni resesi necessarie in seguito al verificarsi di un movimento franoso che ha interessato parte dell’area oggetto dell’intervento “Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale 4 – Canosa di Puglia – Spinazzola – 1° stralcio funzionale dal km 24+625 al km 27+260 – Svincolo Paredano”, soggetto attuatore Provincia di Barletta-Andria-Trani (2.350.000 EURO); incremento dei costi connessi alla “Realizzazione IS/SCMT e apparecchiature tecnologiche tratta Manduria-Lecce”, soggetto attuatore Ferrovie del Sud Est srl (1.483.083,12 euro); intervento di “Rimodulazione delle distanze dei PBA, rimozione del sistema Train Stop ed attrezzaggio con sistema SCMT della tratta a doppio binario esistente Fesca San Girolamo – Cecilia della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Quartiere San Paolo”, soggetto attuatore Ferrotramviaria SpA (1.600.000 euro).

POLITICHE ABITATIVE

Determinato nella misura di 18.400 euro il nuovo limite di reddito per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, al fine di adeguarlo alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativa al periodo 01.01.2016 – 31.12.2024.

POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Avviata la sperimentazione del “Modello regionale per la messa in trasparenza degli apprendimenti acquisiti dai partecipanti a progetti di attivazione giovanile nell’ambito di bandi/avvisi regionali”, con adozione del documento tecnico “Standard formativi regionali per le competenze trasversali “.

Approvato lo schema di convenzione triennale tra la Regione Puglia e ARTI per il progetto di informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle politiche regionali per il diritto allo studio e l’apprendimento permanente, con una dotazione finanziaria complessiva di 1.259.000 euro per il triennio 2025–2028.

Approvato il Piano di riparto dei contributi alle Università della Terza Età ammesse al finanziamento, a parziale copertura dei costi per l’attuazione delle attività didattiche per l’a.a.2025/2026 con uno stanziamento di 150.000 euro.

Approvati le Linee Guida per le attività di Vigilanza e controllo dei corsi di formazione autofinanziati e i modelli di Verbale di Controllo in loco e Verbale di Controllo Fad, e il modello di Attestazione di Verifica in loco.

Approvata una procedura negoziale con le Fondazioni ITS Academy pugliesi per incrementare l’offerta formativa delle stesse, con uno stanziamento di complessivi 4.051.840,56 euro.

Approvata una procedura negoziale con le Fondazioni ITS Academy pugliesi operanti nella provincia di Taranto, la cui finalità risponde all’obiettivo di incrementare l’offerta formativa terziaria, specialistica e professionalizzante per la transizione, affiancata da interventi di competenze trasversali nella prospettiva di una transizione ecologica e della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Avviso pubblico “Offerta Formativa di Istruzione e formazione professionale 2024”, ulteriore stanziamento di 4.000.000 a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

Stanziati 5.000.000 euro a valere su per dare prosecuzione al Piano Attuativo Regionale Garanzia Giovani II fase.

SALUTE

Stanziati 67.632.668 euro sugli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 gli ulteriori importi a concorrenza delle complessive risorse assegnate alla Regione Puglia con Decreto del Ministero della Salute del 25 settembre 2024 per il potenziamento dell’assistenza territoriale.

Assegnati fondi pari a1.352.851,77 euro alle Aziende ed Enti del SSR quale quota regionale delle risorse trasferite dall’INAIL per le attività di compilazione e trasmissione per via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale espletata dal personale medico dipendente nell’anno 2024.

Stanziate risorse pari a 9.860.414,83 euro al fine di riprogrammare la distribuzione delle risorse, nell’ambito dell’azione di digitalizzazione previste dal PNRR per cui si è stimato un fabbisogno di software direttamente correlato all’attuazione e al potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0).

Stanziate risorse pari a 1.545.298 euro, previste per il finanziamento delle Comunità terapeutiche accreditate quale quota regionale del Fondo per le Comunità terapeutiche accreditate per l’annualità 2025.

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Espresso l’assenso regionale ai fini del rilascio dell’intesa della Regione Puglia per il Progetto Definitivo delle opere sostitutive dei Passaggi a Livello ai km 689+402, 690+097 e 694+802 della linea ferroviaria Bari – Lecce in Comune di Monopoli (Ba).

Approvato l’aggiornamento degli obiettivi operativi adottati con il Piano della Performance 2025.

SVILUPPO ECONOMICO

Stanziati 10.000.000 euro, con risorse finanziarie stanziate dal Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione dei progetti bandiera della Regione Puglia.

JTF Taranto: per l’avviso “Iniziative di Accelerazione di imprese nell’area di Taranto”, stanziate risorse pari a 5.000.000 euro a valere sul Piano Nazionale JTF ITALIA 2021-2027. Approvato anche uno stanziamento di importo pari a 37.372.807 euro, al fine di garantire l’opportuna copertura finanziaria, per rendere operativa la procedura 2.1.1 dell’Azione 2.1 del PN JTF Italia 2021–2027 – Piano territoriale di Taranto, di competenza della Sezione Competitività. Stanziati inoltre 3.500.000 euro a valere sul PN JTF Italia 2021– 2027per assicurare la copertura finanziaria dell’Avviso pubblico “Empowering New Energies and Resources in Taranto – ENERT”.

Stanziate risorse pari a complessivi 20.000.000 euro a valere sui fondi FSC 2021-2027, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria per l’attuazione della Linea di Intervento 4.2 “Energia rinnovabile per i sistemi produttivi” – Intervento “Hydrogen Valley in aree industriali dismesse – scorrimento graduatoria approvata”.

Stanziate risorse del Piano di Sviluppo e Coesione della Sezione speciale 2, che ammontano a 11.175.815,4 euro, a favore degli Avvisi pubblici Programmi Integrati di Agevolazione, Contratti di Programma e Titolo II.

Approvato lo schema di accordo tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Lazio, la Regione Puglia, Leonardo S.p.A., Eurotech S.p.A., il Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica, Aeroporti di Puglia e la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari.

Approvato lo schema di Atto aggiuntivo all’Accordo per la disciplina della collaborazione tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.RE.S.S. PUGLIA) per il potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione nel settore della cannabis, che modifica l’Accordo già sottoscritto tra le parti estendendone la durata al 31/12/2028 ed aumentando la dotazione finanziaria a 1.100.000 euro, con l’obiettivo di consentire il completamento dell’azione pilota in oggetto, per trarre indicazioni circa i bisogni espressi dai protagonisti del tessuto produttivo dei singoli comparti in esame (sia industriale sia medico).

Approvato lo schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ASSET (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) e Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica finalizzato ad attività di supporto alla conduzione dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti Battery Energy Storage System (BESS) e altri impianti di produzione e stoccaggio dell’energia da fonti rinnovabili, per un importo di 240.000 euro.

TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Puglia e l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della Cultura (“ICDP-DL) nell’ambito delle iniziative di co-design di soluzioni innovative per la valorizzazione del patrimonio culturale, per il progetto “Puglia Cooperation Hub”, con uno di 300.000 euro.

La Giunta regionale ha implementato il “Fondo Speciale Cultura” con 457 mila euro rinvenienti da una ricognizione sul bilancio autonomo. Le risorse consentiranno il finanziamento di attività culturali e spettacolo dal vivo che si concludono nel 2025. Contestualmente, la Giunta ha stabilito gli indirizzi di utilizzo delle risorse già impegnate in favore di Puglia Culture, pari a 1,5 milioni, assegnando 625 mila euro al Fondo Speciale Cultura, 500 mila euro alla promozione del brand territoriale “Costa Sveva”, 300 mila euro alla promozione dei Carnevali Storici di Puglia e 65 mila euro alla promozione del territorio.

Approvato lo schema di accordo di cooperazione tra Regione Puglia e la Fondazione Apulia Commission per la gestione delle risorse del Cine Market Voucher Puglia, con stanziamento di 100.000 euro per l’esercizio finanziario 2025, funzionale alla promozione e al sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del settore cine-audiovisivo pugliese, attraverso un contributo alle spese sostenute da queste ultime per la partecipazione ai mercati di settore.

Approvato lo schema di accordo di cooperazione tra Regione Puglia e l’Agenzia ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione della Puglia), finalizzato alla realizzazione delle attività oggetto della scheda di intervento Azioni per l’evoluzione dell’Ecosistema della Cultura in Puglia, con uno stanziamento complessivo di 149.000 euro.

Stanziate risorse pari a 4.000.000 euro a copertura dell’implementazione delle ulteriori attività relative alla scheda progettuale “Comunicazione e Brand Identity”, a valere sulle risorse del POC 2021/2027 – Accordo per la Coesione, Area tematica “03 Competitività imprese”- Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalità.

Stanziate risorse pari a 17.900.000 euro a copertura dell’implementazione delle ulteriori attività relative alle schede progettuali già approvate nell’ambito del Piano Strategico Regionale del Turismo “Puglia 3x6x5, a valere sulle risorse del POC 2021/2027.

Stanziate le somme necessarie, nella misura di 1.000.000 euro a valere sulle risorse POC Puglia 2021/27 nelI’ambito dell’Accordo per la Coesione 2021-27 per la Puglia allo scopo di attuare la fase 2 della realizzazione dello spazio espositivo/laboratorio di fruizione denominato “Casa Arbore”, finalizzata all’allestimento e alla realizzazione di tutti gli interventi tecnologici e organizzativi per completare l’esposizione e attivare i laboratori, affidata al Consorzio PugliaCulture, per effetto di uno specifico accordo di collaborazione con Regione Puglia.