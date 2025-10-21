rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Tre fermi per l’omicidio dell’autista del pullman di tifosi. Eindhoven: arrestati 180 tifosi del Napoli Scontri a margine di Pisa-Verona: cinque arresti fra scaligeri. Senza dimenticare l'accaduto durante Città di Fasano-Fidelis Andria

21 Ottobre 2025
noinotizie

Tre fermati per l’omicidio del 64enne autista del pullman di tifosi di Pistoia. Si tratta di persone nei cui profili sono stati rinvenuti, fra l’altro, simboli neofascisti. Stando alle indagini, l’agguato ai sostenitori pistoiesi a Rieti era stato pianificato da giorni. Domenica sera, durante il viaggio di ritorno verso la Toscana dopo la partita di A2 del basket, il pullman è stato fatto oggetto di una sassaiola. Spaccato il parabrezza dell’automezzo, un mattone ha centrato in pieno, uccidendolo, il secondo autista.

Il Napoli calcio è impegnato stasera in Champions League, in trasferta ad Eindhoven. Nella notte sono stati arrestati dalla polizia olandese 180 sostenitori partenopei. Non per avere compiuto atti di violenza specifici ma per avere violato la norma anti-assembramenti, sottolineano le stesse autorità olandesi. Arrestati per lo stesso motivo anche quattro tifosi del Psv. La vicenda, a dirla tutta, sembra delinearsi in maniera del tutto diversa dalle violenze. Rimessi già in libertà, annullati i loro biglietti per la partita, sono già di ritorno.

Tornando agli scontri della fine settimana passata, hanno riguardato anche la serie A di calcio: domenica, a margine di Pisa-Verona, si sono registrati incidenti per i quali la polizia ha arrestati cinque sostenitori del Verona.

Hanno fatto il giro d’Italia anche le immagini violente dalla Puglia: scontri a margine di Città di Fasano-Fidelis Andria, serie D girone H.

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione