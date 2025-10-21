Tre fermati per l’omicidio del 64enne autista del pullman di tifosi di Pistoia. Si tratta di persone nei cui profili sono stati rinvenuti, fra l’altro, simboli neofascisti. Stando alle indagini, l’agguato ai sostenitori pistoiesi a Rieti era stato pianificato da giorni. Domenica sera, durante il viaggio di ritorno verso la Toscana dopo la partita di A2 del basket, il pullman è stato fatto oggetto di una sassaiola. Spaccato il parabrezza dell’automezzo, un mattone ha centrato in pieno, uccidendolo, il secondo autista.

Il Napoli calcio è impegnato stasera in Champions League, in trasferta ad Eindhoven. Nella notte sono stati arrestati dalla polizia olandese 180 sostenitori partenopei. Non per avere compiuto atti di violenza specifici ma per avere violato la norma anti-assembramenti, sottolineano le stesse autorità olandesi. Arrestati per lo stesso motivo anche quattro tifosi del Psv. La vicenda, a dirla tutta, sembra delinearsi in maniera del tutto diversa dalle violenze. Rimessi già in libertà, annullati i loro biglietti per la partita, sono già di ritorno.

Tornando agli scontri della fine settimana passata, hanno riguardato anche la serie A di calcio: domenica, a margine di Pisa-Verona, si sono registrati incidenti per i quali la polizia ha arrestati cinque sostenitori del Verona.

Hanno fatto il giro d’Italia anche le immagini violente dalla Puglia: scontri a margine di Città di Fasano-Fidelis Andria, serie D girone H.