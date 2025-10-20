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Martina Franca: entro domani le disponibilità per fare gli scrutatori alle elezioni regionali di novembre Possono comunicarle gli iscritti all'albo, in età fino a 65 anni

21 Ottobre 2025
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Di seguito una comunicazione diffusa dal Comune di Martina Franca:

Si ricorda che scade mercoledì prossimo 22 ottobre alle 23.59 il termine per comunicare la propria disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione delle elezioni regionali che si svolgeranno in Puglia domenica 23 e lunedì 24 novembre. La comunicazione può essere presentata solo da coloro che sono già iscritti all’albo scrutatori e hanno un’età massima di 65 anni.

La comunicazione dovrà essere presentata su un apposito modulo e potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Martina oppure inviata alla casella pec del Comune protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

L’avviso pubblico con le modalità per partecipare e il modulo necessario sono disponibili sul sito del Comune a questo link
https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_21512.html

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