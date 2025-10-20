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Maglie: oggi Giuseppe Negro presenta la sua candidatura Puglia, elezioni regionali

21 Ottobre 2025
Giuseppe Negro

Di seguito il comunicato:

Dopo le tappe di Casarano e Tricase, il percorso di Giuseppe Negro fa tappa a Maglie, dove l’imprenditore salentino presenterà la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia 2025 nella lista di Fratelli d’Italia, in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre.

L’incontro si terrà martedì 21 ottobre, alle ore 19.45 presso la Galleria Capece (Piazza Aldo Moro, 25) e sarà un momento di confronto con la comunità magliese, le famiglie e le realtà del territorio.

Negro, figura riconosciuta nel mondo della formazione e del sociale e protagonista di una campagna elettorale molto partecipata, porterà al centro dell’incontro i temi della “buona politica”, intesa come ascolto, partecipazione e concretezza. “Ogni volta che arriviamo in un nuovo paese – afferma Giuseppe Negro – si percepisce la voglia delle persone di esserci, di contare, di partecipare. Non è vero che la gente non ha più entusiasmo: ha solo smesso di trovarlo attorno alla vecchia politica. Quando la politica torna ad essere ascolto e visione condivisa, la speranza si riaccende”.

Con lo slogan “La Politica che serve”, Negro invita i cittadini a Maglie per condividere idee e progetti, in un percorso che vuole restituire centralità al territorio e costruire, insieme, un futuro migliore per il Salento.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

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