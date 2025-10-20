Di seguito il comunicato:

L’incontro si terrà martedì 21 ottobre, alle ore 19.45 presso la Galleria Capece (Piazza Aldo Moro, 25) e sarà un momento di confronto con la comunità magliese, le famiglie e le realtà del territorio.

Negro, figura riconosciuta nel mondo della formazione e del sociale e protagonista di una campagna elettorale molto partecipata, porterà al centro dell’incontro i temi della “buona politica”, intesa come ascolto, partecipazione e concretezza. “Ogni volta che arriviamo in un nuovo paese – afferma Giuseppe Negro – si percepisce la voglia delle persone di esserci, di contare, di partecipare. Non è vero che la gente non ha più entusiasmo: ha solo smesso di trovarlo attorno alla vecchia politica. Quando la politica torna ad essere ascolto e visione condivisa, la speranza si riaccende”.