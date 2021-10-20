Commercio digitale in aumento, Euroimport Pneumatici rivela: l’automotive tra i settori più dinamici

In Italia continua a crescere il commercio digitale, che sfiora il tetto dei 50 miliardi di euro, e ormai cinque italiani su sei comprano dai siti e-Commerce almeno una volta al mese: oltre ai classici prodotti di elettronica e abbigliamento, i consumatori dello Stivale stanno scoprendo i vantaggi di comprare online accessori e ricambi per auto e moto.

Il boom del commercio digitale interessa anche l’automotive

Ce lo rivelano i dati di Euroimport Pneumatici, una delle piattaforme nazionali specializzate nella vendita di pneumatici per auto e moto online: nell’ultimo anno, la spesa degli italiani è cresciuta più del 40 per cento in quantità e valore, e un nuovo picco è atteso a breve, in concomitanza della partenza del periodo di vigore degli obblighi alla circolazione nel periodo invernale.

Trend in aumento

Dal 15 novembre prossimo – ma in realtà la “tolleranza” è partita già dal 15 di questo mese di ottobre – sulle strade italiane, pugliesi comprese, inizia l’inverno: lungo i tratti più frequentemente colpiti dai fenomeni atmosferici critici, quali piogge intense, nevicate e gelate, sarà obbligatorio circolare con catene da neve a bordo o montando gli appositi pneumatici con marcatura M+S, e quindi con gomme invernali o con le cosiddette quattro stagioni.

Anche in Puglia si circola con le gomme invernali

Come dicevamo, anche la Puglia rientra tra le regioni dove vige questo obbligo e numerose sono le strade regionali dove campeggia l’apposito segnale, perché maggiormente esposte alle intemperie tipiche del freddo e quindi potenzialmente più “pericolose” per la circolazione. Ormai anche gli automobilisti hanno familiarizzato con questa situazione, come certifica il boom di acquisti di gomme (e di conseguenti operazioni di sostituzione e montaggio) che inizia proprio in questa fase, e i siti di e-commerce sono il luogo ideale per acquistare un nuovo set con cui affrontare l’inverno.

Il mercato degli pneumatici online

Senza muoversi mai da casa, infatti, i consumatori possono navigare tra le proposte di oltre 250 marche e migliaia di modelli di pneumatici per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze, di guida e di budget. Oltre ai grandi nomi del mercato internazionale automotive, infatti, online è possibile visualizzare anche le soluzioni offerte dai brand emergenti, generalmente meno costose ma non necessariamente meno performanti.

I vantaggi degli acquisti di pneumatici via web

E per avere un riferimento efficace alle prestazioni di questi modelli, gli utenti possono leggere le recensioni e le raccomandazioni di clienti che hanno già acquistato presso il sito: i feedback diventano quindi un po’ come il vecchio “passaparola” e aiutano a formarsi un’idea abbastanza precisa di come funzionino davvero sulle strade le gomme viste in modo virtuale.

Un ulteriore vantaggio del commercio digitale è la duplice possibilità per la consegna degli pneumatici offerta da Euroimport Pneumatici: in aggiunta alla classica e comoda consegna a domicilio (per giunta gratuita in gran parte d’Italia), il sito ha attivato una collaborazione con oltre duemila centri di montaggio affiliati in tutta Italia, prenotando un appuntamento per poter procedere contestualmente anche alla sostituzione (ed eventuale smaltimento) delle gomme precedenti con quelle appena spedite.

Fonte: https://www.euroimportpneumatici.com/