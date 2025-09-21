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Puglia, elezioni: consigliere regionale del centrodestra, incertezza “indecente” per la scelta del candidato presidente Giacomo Conserva

21 Settembre 2025
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Di seguito un comunicato diffuso da Giacomo Conserva, consigliere regionale della Puglia:

“A due mesi dalle elezioni regionali, l’incertezza che ancora avvolge la scelta del candidato presidente del centrodestra in Puglia è diventata indecente e irresponsabile. Ogni ulteriore rinvio equivale a un suicidio politico annunciato: mentre la sinistra è in campagna elettorale da mesi, noi restiamo bloccati da tentennamenti incomprensibili”. Giacomo Conserva, capogruppo della Lega in consiglio regionale rompe gli indugi ed esprime le sue considerazioni senza mezzi termini. “Lo dico con chiarezza: la favola dei ‘civici’ deve finire. Affidare la guida di una coalizione a chi non ha alcuna esperienza politica, non conosce i dossier della Regione e non è radicato nei territori, a poche settimane dal voto, sarebbe una follia. Un candidato improvvisato – prosegue Conserva – non avrebbe né il tempo né la preparazione per affrontare i nodi cruciali della Puglia, dalla sanità allo sfascio dei trasporti, dalla crisi idrica ai rifiuti, dall’agricoltura all’ambiente, e sarebbe destinato a soccombere in qualsiasi confronto pubblico”. Il capogruppo spiega: “un profilo politico, invece, anche con soli due mesi di campagna, avrebbe la forza e la credibilità per parlare con cognizione di causa, per aggregare energie e costruire una lista civica di sostegno. Questa è la differenza: un politico radicato è un punto di forza, un civico improvvisato è solo una zavorra”. Conserva rivolge un appello al centrodestra: “per questo dico basta: basta tatticismi, basta indecisioni, basta masochismo politico. Il centrodestra deve scegliere subito un candidato politico autorevole e riconosciuto, attorno al quale costruire la vittoria. Ogni giorno perso è un regalo a DeCaro e a tutto il sistema di potere che lo circonda e lo sostiene”. Conclude: “la Puglia non può aspettare, e non possiamo permetterci di stare a guardare mentre si consuma l’ennesimo errore che consegnerebbe la Regione alla sinistra per altri cinque anni”.


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