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Cisl scuola Taranto-Brindisi: primo appuntamento online del percorso di formazione dei docenti al primo anno di ruolo Oggi

21 Settembre 2022
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Di seguito il comunicato:

Oggi 21 settembre dalle ore 15.30 si terrà il primo appuntamento on Line del percorso di formazione per il primo anno di ruolo dei docenti. “Si tratta di un importante iniziativa rivolta a tutti i docenti che quest’anno affrontano il primo anno di ruolo per conoscere i diritti, i doveri e gli adempimenti che devono affrontare che CISL scuola Puglia vuole mettere in campo per sostenerli in questo anno importante”, spiega Fabio Mancino segretario generale CISL scuola Taranto e Brindisi. Per iscriversi basta utilizzare il link Https://forms.gli/3LG9DSVneDehUuPS6 o scrivere a pugliacislscuola@gmail.com.
Il 23 settembre invece è in programma un seminario formativo: “Bravi dirigenti si diventa”, con la collaborazione di UCIM Puglia e Tecnodid. “Ci ritroveremo tutti a Bari al Vittoria Park hotel alle 15.30 per iniziare un percorso per raggiungere le giuste competenze nell’ambito dei dirigenti scolastici”, va avanti Mancino. Per iscriversi cliccare sul link https://forms.gli/CvuJ9WE2RfzWJ19

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