Bari Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 21 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 13
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 12
Provincia di Foggia: 19
Provincia di Lecce: 47
Provincia di Taranto: 17
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -14
3.125
Persone attualmente positive
196
Persone ricoverate in area non critica
22
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.211
Provincia di Bat: 28.004
Provincia di Brindisi: 21.201
Provincia di Foggia: 47.040
Provincia di Lecce: 30.793
Provincia di Taranto: 40.669
Residenti fuori regione: 991
Provincia in definizione: 462