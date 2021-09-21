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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia: 267371 positivi a test corona virus, incremento di 110 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione. Asl Bari: vaccini all'80 per cento, raggiunta immunità di comunità

21 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 21 settembre 2021

110

Nuovi casi

14.436

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 13
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 12
Provincia di Foggia: 19
Provincia di Lecce: 47
Provincia di Taranto: 17
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -14
3.125

Persone attualmente positive

196

Persone ricoverate in area non critica

22

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

267.371

Casi totali

3.560.688

Test eseguiti

257.481

Persone guarite

6.765

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.211
Provincia di Bat: 28.004
Provincia di Brindisi: 21.201
Provincia di Foggia: 47.040
Provincia di Lecce: 30.793
Provincia di Taranto: 40.669
Residenti fuori regione: 991
Provincia in definizione: 462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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