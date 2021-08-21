Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 21 agosto 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 79
Provincia di Bat: 118
Provincia di Brindisi: 16
Provincia di Foggia: 49
Provincia di Lecce: 82
Provincia di Taranto: 19
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 1
4.505
Persone attualmente positive
163
Persone ricoverate in area non critica
24
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 96.847
Provincia di Bat: 26.944
Provincia di Brindisi: 20.660
Provincia di Foggia: 46.126
Provincia di Lecce: 29.068
Provincia di Taranto: 40.210
Residenti fuori regione: 941
Provincia in definizione: 440