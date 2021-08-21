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Puglia: 261236 positivi a test corona virus, incremento di 364 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

21 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 21 agosto 2021

364

Nuovi casi

16.853

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 79
Provincia di Bat: 118
Provincia di Brindisi: 16
Provincia di Foggia: 49
Provincia di Lecce: 82
Provincia di Taranto: 19
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 1
4.505

Persone attualmente positive

163

Persone ricoverate in area non critica

24

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

261.236

Casi totali

3.157.039

Test eseguiti

250.040

Persone guarite

6.691

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 96.847
Provincia di Bat: 26.944
Provincia di Brindisi: 20.660
Provincia di Foggia: 46.126
Provincia di Lecce: 29.068
Provincia di Taranto: 40.210
Residenti fuori regione: 941
Provincia in definizione: 440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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