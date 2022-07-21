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6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Taranto: pagamento dei compensi ai membri dei seggi per le elezioni comunali Da ieri

21 Luglio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:

Il Servizio Spesa della Direzione Programmazione Finanziaria comunica che, a partire dal 20/7/2022, sono in pagamento i compensi a favore di presidenti, segretari e scrutatori delle consultazioni elettorali del 12 giugno scorso.

Gli aventi diritto che hanno scelto la modalità di pagamento tramite bonifico bancario riceveranno l’accredito sul proprio conto corrente mentre coloro che hanno scelto il pagamento per cassa, potranno riscuotere il compenso spettante presso una delle seguenti sedi della Banca Popolare di Puglia e Basilicata:

  • Filiale di Taranto, Via Di Palma 46/50
  • Agenzia 3, Corso Vittorio Emanuele 326
  • Agenzia 4, Via Orsini i 45/49 (in chiusura dal 25/7/ p.v)
  • Agenzia 5, Via Cesare Battisti 159; (in chiusura dal 16 al 29 agosto p.v)
  • Agenzia 6, Via Liguria 54/b
dalle ore 8,20 alle ore 13,20 muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.
In ossequio alle disposizioni governative dettate dalle ragioni di sicurezza contingenti, è possibile l’ingresso in banca in numero non superiore a 5.

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