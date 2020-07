Di Francesco Santoro:

Duecentomila euro per contrastare la violenza sulle donne. Il via libera è arrivato dalla prima commissione del Consiglio regionale della Puglia. 100mila euro finiranno in un fondo di solidarietà per sostenere le spese legali; i restanti 100mila euro serviranno a finanziare le campagne di sensibilizzazione. L’emendamento è stato presentato dal consigliere regionale di Senso civico-Un nuovo Ulivo, Giuseppe Turco.