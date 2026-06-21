Di seguito il comunicato:

L’industria manifatturiera italiana non si ferma. In uno scenario globale segnato da tensioni geopolitiche, transizione energetica e accelerazione tecnologica, il comparto manifatturiero nazionale dimostra una buona capacità di tenuta. Secondo i dati divulgati in occasione del Congresso Internazionale Manufacturing Renaissance, che si è svolto al Tecnopolo DAMA di Bologna, nel 2026 il fatturato dell’industria manifatturiera italiana raggiungerà 1.168 miliardi di euro, mantenendosi stabile a prezzi costanti (+0,2%), con un moderato aumento a prezzi correnti (+3,8%)[1], e che tra il 2027 e il 2030 potrebbe crescere dell’1% medio annuo a prezzi costanti.

A dare sostanza a questi numeri è un tessuto produttivo di straordinaria densità: in Italia nel I trimestre 2026 sono attive 423.588 imprese manifatturiere, che occupano quasi 4 milioni di addetti[2]. In Puglia sono attive 22.028 aziende, che occupano 133.601 addetti. A livello territoriale, Bari-Barletta-Andria-Trani è il primo territorio con 9.407 imprese manifatturiere del settore, seguita da province di Lecce (4.804), Foggia (2.978), Taranto (2.749), Brindisi (2.090). Un sistema distribuito sul territorio, capace di esprimere eccellenza in segmenti diversi e complementari.

Ma quali sono le opportunità per l’industria manifatturiera? E quali i rischi da non sottovalutare? È attorno a queste domande che nasce Manufacturing Renaissance. Il Congresso Internazionale, rivolto a CEO, CTO, innovatori e investitori, si propone come una piattaforma di incontro e confronto, pensata per interpretare le trasformazioni e decifrare le opportunità nascoste, anche in ottica di digital transformation. Settori come Aerospace, Automotive, Marine non seguono oggi traiettorie prevedibili, ma si stanno imponendo come i motori trainanti della prossima rivoluzione economica globale, spinti da geopolitica, intelligenza artificiale, transizione energetica e mercati emergenti.

“Manufacturing Renaissance nasce dalla volontà di offrire all’industria manifatturiera italiana non solo un momento di confronto, ma una piattaforma concreta di visione, relazione e crescita. – dichiara Ivo A. Nardella, Presidente del Gruppo Tecniche Nuove e Senaf. – Il manifatturiero è uno degli assi portanti dell’economia del Paese e oggi più che mai ha bisogno di luoghi in cui imprese, istituzioni, ricerca e competenze possano dialogare per affrontare insieme le grandi trasformazioni in corso: dalla fabbrica digitale all’intelligenza artificiale, dalla transizione energetica all’apertura verso nuovi mercati internazionali. Come Gruppo Tecniche Nuove e Senaf, da sempre al fianco delle filiere produttive, sentiamo la responsabilità di contribuire a costruire connessioni di valore e strumenti utili per accompagnare le imprese in questa continua fase di sviluppo”.

“La piattaforma Magma e il suo congresso Manufacturing Renaissance hanno segnato un momento utile per l’industria manifatturiera italiana. I nostri imprenditori stanno affrontando un periodo molto difficile, dove i cambiamenti repentini delle dinamiche di mercato e gli insostenibili costi energetici ammazzano qualsiasi possibilità di essere competitivi sui mercati internazionali – afferma Alessandro Garnero, Direttore Editoriale della Divisione Manufacturing di Tecniche Nuove – Grazie a Manufacturing Renaissance e agli importanti relatori che abbiamo coinvolto, siamo riusciti a portare una ventata di ottimismo e di visione sulle opportunità di business che ancora si possono cogliere”.

IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO

La giornata è stata strutturata in tre blocchi tematici: scenari geopolitici ed economici, mercati e opportunità, innovazione e formazione, con interventi autorevoli, tavole rotonde istituzionali e ampi spazi dedicati al networking di alto livello. La scelta di Bologna non è casuale. Cuore pulsante di uno dei tessuti industriali più densi d’Europa, la città ospita il Tecnopolo DAMA, un hub di innovazione che incarna la contaminazione tra ricerca, impresa e tecnologia che Manufacturing Renaissance intende promuovere.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali di Ivo A. Nardella, Presidente del Gruppo Tecniche Nuove e Senaf, e di Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. La sessione inaugurale è stata affidata a Nathalie Tocci, Docente John Hopkins SAIS e Senior Fellow Institute for European Policymaking dell’Università Bocconi, una delle voci più autorevoli in Europa sulle politiche estere e le relazioni transatlantiche. A seguire, Lucio Poma, Capo economista di Nomisma, è intervenuto sulle aziende che guidano il Paese.

La mattinata è proseguita con un panel dedicato a una domanda che ancora divide: i finanziamenti europei servono ancora all’industria manifatturiera italiana? Al confronto hanno partecipato Marco Belardi, Direttore tecnico di Magma e consulente MIMIT, Raffaele Spallone, Dirigente della Divisione Digitalizzazione delle Imprese, Innovazione e Analisi dei Settori Produttivi del MIMIT, Davide Polotto, Business Development Manager di MADE Competence Center, Stefano Cattorini, CEO di BI-REX Competence Center, e Paolo Bulleri, Partner Service Line Global Investment and Innovation Incentives di STS Deloitte. A seguire, un panel sull’importanza della formazione delle persone per l’industria manifatturiera e la visione di quattro imprenditori e manager come Guido Celada, Presidente di RF Celada, Massimo Giudici, Managing Director di Bosch Rexroth Italy, Mauro Corona, Sales Director di Dematic, e Paolo Campo, Fondatore di Nicim. Il panel è stato moderato da Alessandro Garnero, Direttore editoriale della divisione manufacturing di Tecniche Nuove.

Il pomeriggio si è aperto con uno sguardo verso i mercati e i settori ad alto potenziale. Tommaso Ghidini, Head of the Mechanical Department dell’European Space Agency (ESA), ha illustrato le opportunità del mercato aerospace, mentre Franco Orsogna, Responsabile del settore Automotive di Deloitte Central Mediterranean, ha analizzato come sta cambiando il comparto dell’automotive. A seguire, un panel dedicato all’industria nautica, moderato da Pietro Angelini, Direttore Generale del Consorzio Navigo e Direttore tecnico di Nautech, con Lorenzo Gasperini, Titolare di Mobilart Yacht Furniture, e Cristiano Nicolella, Direttore del Consorzio Polo Tecnologico Magona. Ha chiuso la sessione un confronto sui mercati di sbocco internazionali, moderato da Stefania Gamberini, Responsabile Internazionalizzazione, Produzione e Fashion di CNA Industria e CNA Impresa Donna in CNA Emilia-Romagna, con Stefano Colletta, Vicepresidente di MS DESK Italy e Italian Saudi Business Chamber, e Federico Vasoli, Presidente della Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM) e Managing Partner di DMTV Global, oltre al coinvolgimento dei rappresentanti delle camere di commercio di India, Arabia Saudita, Vietnam, Singapore e Malta.

A concludere la giornata, le tecnologie che stanno cambiando i processi produttivi: Claudio Arlandini, Team e Project Manager di CINECA ed esperto di High Performance Computing e Intelligenza Artificiale, ha presentato le opportunità concrete di AI, supercalcolo e quantum computing per il manifatturiero. Fabrizio Dallari, Professore Ordinario di Logistica e Supply Chain Management alla LIUC Università Cattaneo, ha argomentato perché l’automazione della logistica non è più un’opzione. Ha concluso Gianni Simonato, Fractional Manager con esperienza internazionale come CEO e General Manager in contesti industriali, con una riflessione sul gap invisibile che rallenta le organizzazioni.