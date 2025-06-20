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Basilicata: bonus ad imprese per assumere disoccupati laureati Per fare fronte alla crescente fuga di cervelli

21 Giugno 2025
GIUNTA REGIONE BASILICATA

Di Nino Sangerardi:

Per far fronte alla sempre crescente “fuga di cervelli” dal nostro territorio regionale creando in Basilicata opportunità occupazionali stabili e qualificate rivolte ai laureati lucani disoccupati, la giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Francesco Cupparo, ha approvato l’Avviso Pubblico  “Basilaureati- bonus alle imprese per l’assunzione di disoccupati laureati”.

L’Avviso è finanziato con le risorse del Programma Operativo FSE+ Basilicata 2021-2027 :  importo complessivo pari a 6 milioni di euro spalmati su tre annualità, 2025, 2026 e 2027, prevedendo 2 milioni di euro per ciascuna annualità.

L’incentivo occupazionale è riconosciuto per la cifra massima annua di 20 mila euro per non più di due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato.

Il bonus non può superare il costo salariale lordo annuo dell’assunzione incentivata, ai sensi del Regolamento (UE) n.2831/2023 «de minimis» o, nel caso trovi applicazione il Regolamento (UE) n.651/2014 «di esenzione», non può superare il 50% del suddetto costo salariale oppure il 75% dello stesso se l’assunzione incentivata riguarda un giovane disoccupato con disabilità e, comunque, entro i limiti di cumulo definito.

Gli incentivi sono concessi per l’assunzione a tempo indeterminato  di laureati, in possesso di laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento, residenti nella Regione Basilicata e in stato di disoccupazione.

Entrambi i requisiti richiesti devono sussistere alla data di presentazione dell’istanza da parte del beneficiario. L’agevolazione spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione dei: contratti di apprendistato; contratti in regime di somministrazione; contratti di lavoro intermittente; prestazioni di lavoro accessorio.

Il numero delle indennità occupazionali concesso a ciascuna impresa unica è proporzionato al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nell’unità operativa localizzata (o nelle unità produttive localizzate) nella Regione Basilicata, secondo le seguenti quote di contingentamento: l’impresa da zero a cinque dipendenti può richiedere fino a 1 incentivo; l’impresa da sei a venti dipendenti può richiedere fino a due incentivi; l’impresa con più di venti dipendenti  può richiedere un numero di incentivi pari al 10% del numero degli occupati al momento di presentazione della domanda.

L’assessore Cupparo sottolinea che “le politiche per l’occupazione sono ritenute prioritarie dal Piano strategico regionale 2021/2030  per la tenuta demografica in Basilicata. La prospettiva di lungo periodo definita dal Psr – aggiunge– è di creare nuovi posti di lavoro, in numero tale da portare il tasso specifico di occupazione regionale a livello di quello nazionale, attraverso l’incremento netto dei posti di lavoro”.

Obiettivo del Bando  è quello di  “intervenire rispetto alla fuga di giovani laureati attraverso l’incentivazione al ricorso a contratti non precari. A tal fine, la Regione intende concedere ad aziende e professionisti con sede o unità locale nel territorio regionale un bonus occupazionale nel caso di assunzione di laureati lucani disoccupati, prevedendo una riserva nella dotazione finanziaria nell’ipotesi in cui l’assunzione riguardi laureati che abbiano completato un percorso di alta formazione  post lauream, anche all’estero, finanziato dalla Regione Basilicata”

 

 


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