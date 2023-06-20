Di seguito la comunicazione di Aeroporti di Puglia:

Il 21 giugno in occasione della “Festa della Musica 2023”, con inizio alle ore 10.00, si esibirà nell’aeroporto di Bari un quintetto (mandolino, flauto, chitarra, piano e voce) di studenti del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

Il repertorio prevede un’alternanza di musica classica e brani della tradizione canora napoletana.

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Di seguito il comunicato:



Mercoledì 21 giugno torna il tradizionale appuntamento con la Festa della Musica che impegnerà centinaia di comuni italiani nella promozione del messaggio musicale come forma elevatissima di cultura.

Puntualmente, come da sei anni a questa parte, la Pro Loco Martina Franca, con il Patrocinio del Comune di Martina Franca, se ne fa promotrice assieme a tante altre associazioni.

Percepire la musica, quale strumento e veicolo della cultura, diventa essenziale in una dimensione quotidiana che riscopre le emozioni e le suggestioni benefiche che la musica trasmette.

La Pro Loco Martina Franca invita la cittadinanza a partecipare alle varie manifestazioni, disseminate negli angoli più suggestivi della città, che risuoneranno, grazie al contributo di artisti di ogni età, di musica, se vogliamo la più bella forma d’arte nella prima sera d’estate.

Appuntamento dunque a mercoledì 21 giugno – alle ore 19.30 – per trascorrere insieme una serata sotto il cielo stellato, nello scenario suggestivo del Villaggio di Sant’Agostino, nel cuore del centro storico di Martina Franca.

La serata avrà inizio alle 19.30 con teatrovocantando (una interessante lezione-concerto sulla nascita dello swing, con particolare riferimento allo swing italiano). Seguirà, alle 20.30, Vital Sound (il gruppo Vital Sound nasce all’ambito del PON di musica svolto quest’anno all’interno dell’Istituto Basile Caramia- Gigante di Locorotondo e tenuto dal Prof. Dario Antonelli, diplomato in conservatorio. Il repertorio prevede brani che spaziano dal cantautorato italiano alla musica Pop, Rock e anni ’70).

Alle ore 21.00 gli allievi e i maestri dell’Accademia musicale Mousiké si cimenteranno in un concerto di musica ROCK/POP.

Saranno poi le note passionali dei Tangueri ad essere protagoniste, alle ore 22.00 con due esibizioni ( la prima su un brano di Anibal Troilo ovvero “Malena”; la seconda sul brano “Una noche mas” di Yasmin Levy).

Il complesso bandistico Armonie d’Itria effettuerà un giro musicale per le vie del centro antico di Martina Franca a conclusione della serata.