L’immagine di home page è tratta da tweet della protezione civile. La Puglia è fra le poche regioni senza allerta per il maltempo pur essendoci pioggia da stamani in varie zone.

Situazione ancora critica per precipitazioni in Emilia-Romagna, forlivese e ravennate soprattutto. I disastri dell’alluvione hanno finora causato quattordici morti accertati, circa trentaseimila sfollati e danni economici incommensurabili. Oggi la presidente del Consiglio nella regione.

Un morto ieri a Reggio Calabria, colpito da un albero abbattuto dal vento. Dall’altra parte dello Stretto oggi è allerta rossa. Si fa complicata la situazione in varie regioni occidentali come Sardegna e Liguria ma le preoccupazioni sono soprattutto in Piemonte dove, per le abbondanti precipitazioni, è attesa in serata la piena del Po.