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Maltempo: la Puglia non è in allerta che per Emilia-Romagna e Sicilia è rossa ed in Piemonte il Po fa paura Protezione civile, previsioni meteo

21 Maggio 2023
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L’immagine di home page è tratta da tweet della protezione civile. La Puglia è fra le poche regioni senza allerta per il maltempo pur essendoci pioggia da stamani in varie zone.

Situazione ancora critica per precipitazioni in Emilia-Romagna, forlivese e ravennate soprattutto. I disastri dell’alluvione hanno finora causato quattordici morti accertati, circa trentaseimila sfollati e danni economici incommensurabili. Oggi la presidente del Consiglio nella regione.

Un morto ieri a Reggio Calabria, colpito da un albero abbattuto dal vento. Dall’altra parte dello Stretto oggi è allerta rossa. Si fa complicata la situazione in varie regioni occidentali come Sardegna e Liguria ma le preoccupazioni sono soprattutto in Piemonte dove, per le abbondanti precipitazioni, è attesa in serata la piena del Po.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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