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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Italia, nove milioni e mezzo di vaccinati. La Puglia oggi raggiunge i due milioni di somministrazioni. Richiesta di maturandi: dose prima degli esami Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

21 Maggio 2021
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Di Francesco Santoro:

Gli studenti di sessanta scuole di Bari e Lecce scrivono alla Regione per chiedere che i maturandi siano vaccinati contro il Covid prima di sostenere l’esame di Stato. La richiesta è stata recapitata al presidente Michele Emiliano, all’assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco, al sindaco di Bari, Antonio Decaro, e all’Ufficio scolastico regionale. Nei giorni scorsi erano stati i rappresentanti del gruppo consiliare Popolari con Emiliano e gli assessori al Personale, Gianni Stea, e alla Pubblica istruzione, Sebastiano Leo, a lanciare la proposta.

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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