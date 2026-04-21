Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, è disperso dalla mattina del 2 aprile per il crollo del ponte sul fiume Trigno (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco). Lo stava percorrendo in automobile, sulla strada statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia, quando il ponte ha ceduto a causa del maltempo.

Oggi è il ventesimo giorno di ricerche, anche in mare e con numerosi uomini e mezzi. È difficile rimuovere la campata crollata (che è sotto sequestro) lì dove potrebbe essere rimasta incastrata la vettura con il suo occupante.