Di seguito la comunicazione Fillea-Cgil:

Questa mattina è iniziata dagli stabilimenti della Natuzzi la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori con una partecipazione forte, consapevole e determinata.

Una proposta aziendale che continuiamo a giudicare irricevibile, perché peggiorativa e incapace di dare un futuro vero al lavoro e al territorio.

Non siamo davanti a un piano industriale credibile, ma a un’impostazione che punta su delocalizzazioni, ridimensionamento produttivo, ammortizzatori sociali, esodi incentivati e ulteriore precarizzazione. La conferma della chiusura di Jesce 2 rappresenta un passaggio gravissimo, perché colpisce non solo chi lavora in quello stabilimento, ma l’intero tessuto produttivo della Murgia.

La nostra posizione è netta. Non accetteremo scelte che producano desertificazione industriale, né operazioni che scaricano ancora una volta sui lavoratori il prezzo delle decisioni aziendali.

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