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Confcooperative Puglia: nuovo presidente Daniele Annicelli Succede a Daniele Ferrocino

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Di seguito il comunicato:

Un passaggio di testimone importante che guarda al futuro della cooperazione sociale, nel segno dell’innovazione, della centralità delle persone e di una governance sempre più partecipata.
“Dobbiamo andare oltre i nostri confini e costruire comunità, incidendo sulle politiche pubbliche” – ha dichiarato Annicelli.
Un ringraziamento al presidente uscente Daniele Ferrocino per il lavoro svolto e un impegno condiviso, insieme alle istituzioni e al sistema cooperativo, per non lasciare indietro nessuno.


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