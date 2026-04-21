Di seguito il comunicato:

Un passaggio di testimone importante che guarda al futuro della cooperazione sociale, nel segno dell’innovazione, della centralità delle persone e di una governance sempre più partecipata.

“Dobbiamo andare oltre i nostri confini e costruire comunità, incidendo sulle politiche pubbliche” – ha dichiarato Annicelli.

Un ringraziamento al presidente uscente Daniele Ferrocino per il lavoro svolto e un impegno condiviso, insieme alle istituzioni e al sistema cooperativo, per non lasciare indietro nessuno.