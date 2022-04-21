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Puglia: 1024328 positivi a test corona virus, incremento di 5860 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

21 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 21 aprile 2022

5.860

Nuovi casi

29.069

Test giornalieri

11

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.133
Provincia di Bat: 295
Provincia di Brindisi: 628
Provincia di Foggia: 711
Provincia di Lecce: 1.094
Provincia di Taranto: 907
Residenti fuori regione: 71
Provincia in definizione: 21
102.444

Persone attualmente positive

589

Persone ricoverate in area non critica

37

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.024.328

Casi totali

10.333.104

Test eseguiti

913.683

Persone guarite

8.201

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 334.827
Provincia di Bat: 92.885
Provincia di Brindisi: 95.032
Provincia di Foggia: 151.737
Provincia di Lecce: 203.746
Provincia di Taranto: 135.367
Residenti fuori regione: 7.484
Provincia in definizione: 3.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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