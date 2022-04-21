Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 21 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.133
Provincia di Bat: 295
Provincia di Brindisi: 628
Provincia di Foggia: 711
Provincia di Lecce: 1.094
Provincia di Taranto: 907
Residenti fuori regione: 71
Provincia in definizione: 21
102.444
Persone attualmente positive
589
Persone ricoverate in area non critica
37
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 334.827
Provincia di Bat: 92.885
Provincia di Brindisi: 95.032
Provincia di Foggia: 151.737
Provincia di Lecce: 203.746
Provincia di Taranto: 135.367
Residenti fuori regione: 7.484
Provincia in definizione: 3.250