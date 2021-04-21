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Puglia, corona virus settima causa di morte da marzo Quasi duemila decessi per cancro

21 Aprile 2021
istat

Di Francesco Santoro:

Il Covid-19 è la settima causa di morte in Puglia nel periodo marzo-aprile 2020. Sono decedute 399 persone positive al corona virus, la maggior parte di loro (218) aveva più di 79 anni. È quanto emerge dal report dell’Istituto nazionale di statistica pubblicato oggi.
Stando ai dati Istat 1.918 persone hanno perso la vita per via di un tumore; 806 per altre cause; 769 per colpa di malattie cardiache ischemiche; 765 a causa di malattie cardiache ipertensive; 649 per altre malattie del sistema circolatorio e 505 per affezioni cerebrovascolari. Il nuovo Coronavirus, al contrario, ha fatto più vittime del diabete mellito e dell’Alzheimer. A livello nazionale, invece, il Covid, nello stesso periodo di riferimento, è la seconda causa di morte dopo i tumori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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