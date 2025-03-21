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5 Maggio 2026
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“Giù le mani dai sindaci”: Anci Puglia, oggi flashmob in dissenso dalla legge regionale in vista delle elezioni Verso un appello congiunto

21 Marzo 2025
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Di seguito un comunicato diffuso da Anci Puglia:

Venerdì 21 marzo alle ore 16:30, i sindaci pugliesi si riuniranno presso l’Agorà del Consiglio Regionale, in via Giovanni Gentile 52.

Su iniziativa del Sindaco di Bari, Vito Leccesee di alcuni sindaci della Città Metropolitana, sarà presentato il documento “Giù le mani dai sindaci”, in relazione alla norma approvata dal Consiglio Regionale lo scorso dicembre, che impone ai sindaci candidati alle elezioni regionali di dimettersi 180 giorni prima del voto (L.R. Puglia, 31 dicembre 2024, n. 42, art. 219).

I promotori dell’incontro evidenziano il carattere antidemocratico di questa legge, ribattezzata “legge Antisindaci”, e intendono sottoscrivere un appello congiunto da presentare al Consiglio Regionale affinché la norma venga cancellata o modificata, prevedendo semplicemente le incompatibilità.

Con questo documento si chiede il rispetto di un diritto costituzionale, sancito dall’articolo 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini l’eguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. 

Una gran parte dei sindaci pugliesi invita dunque a un ripensamento, affinché si torni alla ragione, alla giustizia e alla democrazia.


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