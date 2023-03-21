Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 21 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 72
Provincia di Bat: 14
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 26
Provincia di Lecce: 58
Provincia di Taranto: 29
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -2
1.640
Persone attualmente positive
71
Persone ricoverate in area non critica
4
Persone in terapia intensiva
1.618.006
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.042
Provincia di Bat: 136.141
Provincia di Brindisi: 156.034
Provincia di Foggia: 226.385
Provincia di Lecce: 347.043
Provincia di Taranto: 219.130
Residenti fuori regione: 17.175
Provincia in definizione: 5.387