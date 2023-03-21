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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Puglia: 1629337 positivi a test corona virus, incremento di 213 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

21 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 21 marzo 2023

213

Nuovi casi

5.539

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 72
Provincia di Bat: 14
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 26
Provincia di Lecce: 58
Provincia di Taranto: 29
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -2
1.640

Persone attualmente positive

71

Persone ricoverate in area non critica

4

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.629.337

Casi totali

13.885.085

Test eseguiti

1.618.006

Persone guarite

9.691

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.042
Provincia di Bat: 136.141
Provincia di Brindisi: 156.034
Provincia di Foggia: 226.385
Provincia di Lecce: 347.043
Provincia di Taranto: 219.130
Residenti fuori regione: 17.175
Provincia in definizione: 5.387

 

 

 

 

 

 

 


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