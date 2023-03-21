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I dieci vini di qualità più venduti in Italia a marzo: non ci sono pugliesi Elenco

21 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso da vino36.it:

Il mese di marzo 2023 ha visto un incremento delle vendite di vini italiani di qualità. Ecco la lista dei 10 vini più venduti in Italia, provenienti da diverse regioni e rappresentando la ricchezza enologica del nostro paese:

  1. Ferrari Perlè Trento DOC – Trentino Alto Adige: Questo rinomato spumante metodo classico proviene dalla regione Trentino Alto Adige ed è apprezzato per la sua eleganza e finezza.
  2. Ca’ Del Bosco Cuvée Prestige Franciacorta DOCG – Lombardia: Un altro spumante metodo classico di alta qualità, la Cuvée Prestige è un simbolo della produzione enologica della Franciacorta, in Lombardia.
  3. Ceretto Barolo Barolo DOCG – Piemonte: Il Ceretto Barolo è uno dei più prestigiosi vini rossi italiani, famoso per la sua struttura e longevità, proveniente dalla regione del Piemonte.
  4. Tenuta Dell’Ornellaia Ornellaia Bolgheri Superiore DOC – Toscana: Questo vino rosso toscano è un’icona della zona di Bolgheri e si distingue per la sua eleganza e complessità aromatica.
  5. Gaja Barbaresco Barbaresco DOCG – Piemonte: Un altro grande vino rosso piemontese, il Gaja Barbaresco è conosciuto per la sua raffinatezza e l’intensità dei suoi profumi.
  6. Livio Felluga Friulano Friuli Colli Orientali DOC – Friuli Venezia Giulia: Questo vino bianco friulano è apprezzato per la sua freschezza e versatilità negli abbinamenti gastronomici.
  7. Capichera Capichera Isola dei Nuraghi IGT – Sardegna: Un vino rosso sardo dal carattere distintivo, il Capichera è prodotto con uve autoctone e offre un’esperienza gustativa unica.
  8. Produttori Del Barbaresco Barbaresco Barbaresco DOCG – Piemonte: Questo Barbaresco è un esempio della grande tradizione vinicola piemontese, caratterizzato da una struttura elegante e profumi intensi.
  9. Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri DOC – Toscana: Il Sassicaia è uno dei vini più celebri della Toscana e del mondo, conosciuto per la sua struttura, complessità e longevità.
  10. Tommasi Valpolicella Valpolicella Superiore DOC – Veneto: Questo vino rosso veneto è amato per la sua morbidezza e versatilità, risultato dell’abilità dei produttori della zona di Valpolicella.

Questa è la classifica dei vini più venduti in Italia fatta da vino36.it


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