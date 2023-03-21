Di seguito un comunicato diffuso da vino36.it:
Il mese di marzo 2023 ha visto un incremento delle vendite di vini italiani di qualità. Ecco la lista dei 10 vini più venduti in Italia, provenienti da diverse regioni e rappresentando la ricchezza enologica del nostro paese:
- Ferrari Perlè Trento DOC – Trentino Alto Adige: Questo rinomato spumante metodo classico proviene dalla regione Trentino Alto Adige ed è apprezzato per la sua eleganza e finezza.
- Ca’ Del Bosco Cuvée Prestige Franciacorta DOCG – Lombardia: Un altro spumante metodo classico di alta qualità, la Cuvée Prestige è un simbolo della produzione enologica della Franciacorta, in Lombardia.
- Ceretto Barolo Barolo DOCG – Piemonte: Il Ceretto Barolo è uno dei più prestigiosi vini rossi italiani, famoso per la sua struttura e longevità, proveniente dalla regione del Piemonte.
- Tenuta Dell’Ornellaia Ornellaia Bolgheri Superiore DOC – Toscana: Questo vino rosso toscano è un’icona della zona di Bolgheri e si distingue per la sua eleganza e complessità aromatica.
- Gaja Barbaresco Barbaresco DOCG – Piemonte: Un altro grande vino rosso piemontese, il Gaja Barbaresco è conosciuto per la sua raffinatezza e l’intensità dei suoi profumi.
- Livio Felluga Friulano Friuli Colli Orientali DOC – Friuli Venezia Giulia: Questo vino bianco friulano è apprezzato per la sua freschezza e versatilità negli abbinamenti gastronomici.
- Capichera Capichera Isola dei Nuraghi IGT – Sardegna: Un vino rosso sardo dal carattere distintivo, il Capichera è prodotto con uve autoctone e offre un’esperienza gustativa unica.
- Produttori Del Barbaresco Barbaresco Barbaresco DOCG – Piemonte: Questo Barbaresco è un esempio della grande tradizione vinicola piemontese, caratterizzato da una struttura elegante e profumi intensi.
- Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri DOC – Toscana: Il Sassicaia è uno dei vini più celebri della Toscana e del mondo, conosciuto per la sua struttura, complessità e longevità.
- Tommasi Valpolicella Valpolicella Superiore DOC – Veneto: Questo vino rosso veneto è amato per la sua morbidezza e versatilità, risultato dell’abilità dei produttori della zona di Valpolicella.
Questa è la classifica dei vini più venduti in Italia fatta da vino36.it