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Regione Puglia: memorandum con l’università di San Diego Giunta

21 Febbraio 2024
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Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato lo schema di Memorandum of  Understanding per l’avvio della collaborazione, nell’ambito della ricerca scientifica, con l’Università di San Diego (California-USA).

Quest’ultima è una delle più illustri Università americane, anche in ragione degli importanti risultati raggiunti dalle ricerche effettuate nel settore scientifico e in particolare ingegneristico, biotecnologie e biochimica.

Tra i vari dipartimenti del Campus di San Diego spicca lo Scripps Institution of Oceanography : importante centro di ricerca scientifica nel comparto geologico e oceanografico. L’ecosistema universitario californiano è alimentato da diversi centri di ricerca come lo Scripps Research Institute, il Salk Insitute for Biological Studies e il Sanford-Burnham Institute for Medical Resarch che collaborano attivamente con l’Università di San Diego.

Quindi la Regione Puglia ha interesse a promuovere intese “tra il suo tessuto imprenditoriale, accademico e della ricerca e quello di un simile luogo di studi e cultura, anche ai fini di incrementare competitività e internazionalizzazione”.

Nel corso degli incontri tra presidente della Giunta regionale pugliese e referenti dell’Università di San Diego è stata valutata l’opportunità di instaurare un rapporto non episodico di concordanza nei seguenti settori di reciproco interesse: cambiamenti climatici, agricoltura, acquicoltura, politiche di sviluppo, innovazione e imprenditorialità.

Gli strumenti di cooperazione includono esperienze di mobilità per docenti, studenti e ricercatori, attivazione di progetti di ricerca congiunti con relative pubblicazioni, nonché la condivisione di materiali e informazioni, organizzazioni di visite e workshop.

Le attività oggetto del Memorandum saranno di volta in volta definite mediante stipula di specifici accordi tra le parti, secondo i rispettivi ordinamenti e, in ogni caso, richiameranno quello principale.

Al patto da sottoscrivere con l’Università di San Diego potranno seguire, da parte della Regione Puglia,  ulteriori rapporti con altre Istituzioni universitarie nazionali e internazionali.

 


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